Pierre Calamusa à l'honneur sur TF1

Depuis dimanche, Pierre Calamusa est à l'affiche de la saga de reportages "La fièvre du jeu" diffusée dans le cadre du magazine "Grand Reportages" sur TF1.

Il y a quelques années, dans un long article publié sur Winamax, Pierre Calamusa confiait avoir "bullé secret Story". Après que l'information sur sa participation ait fuité, le VietFou avait reçu un coup de fil de la production lui annonçant qu'il n'était pas retenu pour le célèbre jeu de téléréalité de TF1. En 2022, l'éminent membre du Team Winamax prend donc sa revanche avec la première chaîne de France. En effet, le grenoblois figure à l'affiche d'une saga de reportages sur "La fièvre du jeu".

Les caméras braquées sur Pierre Calamusa

Pendant plusieurs semaines, les équipes de "Grand Reportage" ont suivis des joueurs en tout genre. Des casinos aux courses hippiques en passant par les lotos de campagne ou les jeux à gratter, sans oublier une longue partie sur Las Vegas pendant les célèbres World Series of Poker, le sujet n'a rien éludé du thème. Concernant le poker, les caméras ont donc été braquées sur Pierre Calamusa mais également Grégory Chochon, directeur des WSOP, et Rosalie Petit et son compagnon Antoine Goutard.

