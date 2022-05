Pro Dream : 2 joueurs intègrent le Team Pro PMU

Après plus d’un mois de compétition haletante, et à l’issue de la finale à 7 joueurs qui s’est tenue vendredi 13 mai, Quentin Guivarch et Quentin Roussey rejoignent ainsi la Team Pro PMU Poker, avec un contrat de 50 000 € à la clé.

Ils sont 2 Quentin ! Quentin Guivarch « shadowalk3r », 25 ans, et Quentin Roussey « Maitre Wazo », 30 ans, ont remporté la 8e édition de Pro Dream organisé par PMU Poker, et seront les nouveaux coéquipiers de Julien Martini pour la saison 2022 au sein de la Team Pro. Le jury a été impressionné par leur prestation tout au long de la compétition, par la qualité de leur jeu et par leurs profils complémentaires.

"Une splendide finale"

"Une fois encore, Pro Dream s’est achevé sur une splendide finale dans le cadre magnifique de l’hippodrome Paris-Vincennes, qui a tenu toutes ses promesses. Avec l’ensemble des membres du jury, nous sommes très fiers d’accueillir ces 2 joueurs dans l’équipe, aux côtés de Julien. Ils seront, j’en suis persuadé, deux ambassadeurs engagés de PMU Poker. Avec des parcours différents, ils ont franchi les étapes une à une depuis quelques années et avec toute la Team Pro nous sommes convaincus que cette expérience exceptionnelle sera pour eux un tremplin vers le haut" confiait Brewenn Cariou, responsable de l'activité PMU Poker, à l'issue du jury final.

Un contrat de 50.000€ pour jouer au poker !

Accompagnés par Greg Céran-Maillard, le Team Manager de l’équipe PMU Poker, ils participeront durant un an aux tournois de Poker les plus prestigieux en France et dans le monde, dont les WSOP à Las Vegas. Il succèdent ainsi au palmarès de Pro Dream PMU Poker à Michael Schwartz, Jonathan Therme, François Tosques, Pierre Merlin, Damien Lhommeau ou encore Romain Paon.