PSPC Bahamas : Le jackpot pour Shylko

3 ans après la victoire de l'espagnol Ramon Collilas, le biélorusse Aliaksandr Shylko s'impose lors de la 2ème édition du PSPC aux Bahamas. Il encaisse un gain gigantesque de 3.12M$.

Immense, extrordinaire, pharaonique, stratosphérique... Les mots ne suffisent plus à décrire l’ampleur de ce tournoi outre-atlantique. Depuis une quinzaine de jours les Bahamas ont accueilli successivement les festivals PCA et PSPC. Et après 3 années d'absence liées à l'épidémie de COVID19, l'événement a connu un succès considérable. Suite à la victoire du portugais Michel Dattani face à un field de 889 joueurs pour 1.26M$ sur le Main Event du PCA, l'Atlantis Paradise Island de Nassau accueillait le festival PSPC, ce tournoi à 25.000$ qui a rendu célébre l'espagnol Ramon Collilas en 2019 (vainqueur devant Julien Martini pour 5.1M$).

Il empoche un chèque de 3.100.000$

Cette année 1.014 joueurs étaient présents sur la ligne de départ (dont de nombreux platinium pass) et 5 jours auront été nécessaires à voir le sacre d'Aliaksandr Shylko. Le biélorusse, après un deal à 3 joueurs restants, s'est emparé de la plus belle part du gateau avec un chèque de 3.12M$ devant l'allemand Max Menzel (runner up pour 2.85M$) et le brésilien Philippe Pinto (3ème pour 2.52M$). Un joueur français aura fait vibrer toute la communauté tricolore. Thomas Eychenne aura finalement bullé la table finale, s'adjugeant ainsi un "petit" pécule de 801.000$.

"Du temps pour réaliser"

A l'issue de son sacre, Aliaksandr Shylko confiait à Pokernews : "Pour être honnête, je ne ressens pas encore vraiment d'émotions parce que je voulais tellement gagner et que j'étais trop concentré. J'essayais juste d'être aussi calme que possible. C'est juste beaucoup de travail et je suppose que je vais comprendre ce qui se passe peut-être dans une semaine, peut-être plus."