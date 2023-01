Quand Julien Martini s'invite à la table de Daniel Riolo

Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Julien Martini, détenteur de 4 bracelets WSOP, s'est dit ravi d'avoir participé à la dernière partie privée organisée chez Daniel Riolo. Ce dernier a également vécu un moment extraordinaire.

5,6 Millions $ de gains en tournois, des parties de cashagme hautes limites avec les plus gros joueurs de la planète et pourtant... La passion commune qui lie Julien Martini, plus gros palmarès français de l'histoire du poker à Daniel Riolo, a permis aux 2 hommes de se retrouver à la même table lors d'une partie privée chez l'animateur du RMC Poker Show.

Julien Martini guest star du dernier RPT

En effet, à l'occasion des fêtes de Noël, la star de l'After Foot s'est vu offrir le plus beau des cadeaux avec la présence d'un quadruple champion du monde lors de l'utlime étape 2022 du Riolo Poker Tour. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, le nouveau résident américain (il habite depuis quelques mois à Las Vegas), battu en head's-up face à Daniel lors du RPT, s'est dit ravi de pouvoir participer à ce genre d'événements face à des joueurs amateurs. "On partage la même passion donc c'est normal" s'est-il confié.