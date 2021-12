Que valent nos 2 paires dans ce spot ?

Découvrez le dernier épisode de "Dans la tête d'un fish" aux WSOP.

Comme chaque dimanche, la rubrique "Dans la tête d'un fish" entre Moundir et Daniel Riolo rythme l'émission du RMC Poker Show. Alors, sous les oreilles attentives de Julien Martini, plus grand vainqueur français de l'histoire des WSOP, les deux compères ont-ils fait les bons choix ? La réponse en vidéo avec une main de tournoi disputée sur lors du dernier Main Event à 1.100€ du Texapoker Millenium by Pokerstars. Avec J10 à pique UTG sur un board A(t)J(c)10(ca)2(c)9(c), la décision river s'annonce très compliquée face à une grosse mise adverse de plus d'un tiers de notre tapis. A vos réflexions !