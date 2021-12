Quelle décision river face à Vanessa Selbst ?

Découvrez le dernier épisode de "Dans la tête d'un fish" aux Bahamas.

Comme chaque dimanche, la rubrique "Dans la tête d'un fish" entre Moundir et Daniel Riolo rythme l'émission du RMC Poker Show. Alors, sous les yeux attentifs des 2 coachs du soir Pierre Calamusa et Benjamin Pollak, les deux compères ont-ils fait les bons choix ? La réponse en vidéo avec une main de tournoi disputée au Bahamas. Engagé sur le High Roller à 25.000$ du PCA, nous avons la chance de nous retrouver en head's up face à Vanessa Selbst. Avec A2 dépareillés sur un board 3(ca)Q(t)2(ca)A(t)5(c), la décision river s'annonce très compliquée face à un tapis annoncée chez l'ex-joueuse professionnelle de Pokerstars. A vos réflexions !