Rai était l'invité exceptionnel du RMC Poker Show

En attendant la tournoi organisé le 7 novembre prochain au Club Barrière en faveur de l'association Gol De Letra, Rai était hier soir l'invité du RMC Poker Show.

Un sourire ravageur, une sympathie que l'on envierait presque et une classe monumentale, à la seule description de cette personne, l'auditeur comprend que l'un des joueurs les plus emblématiques du PSG a rendu visite au RMC Poker Show ce dimanche. Rai, champion du monde 1994 avec le brésil, capitaine historique du PSG des années 1990, est venu présenter son prochain événement caritatif. Le 7 novembre prochain au Club Barrière, un tournoi de poker caritatif sera organisé en faveur de son association "Gol De Letra".

KoolShen, Sony Anderson, Marquinhos seront de la partie

En présence de nombreuses stars du sports et du spectacle, le combat de coqs amical reversera l'intégralité du prizepool à l'association (créée avec Leonardo) qui œuvre à l'insertion sociale des enants par l'éducation, la culture et le sport. Si de nombreux lots seront à gagner lors de cette soirée (comme un voyage au Brésil pour visiter les locaux de Gol De Letra), la présence de Neymar reste un point d'interrogation. Reste à savoir si les divergences politiques de Rai et l'enfant de Santos pourront être mises de côté. En attendant KoolShen, Estelle Denis, Sony Anderson, Marquinhos et de nombreuses autres têtes d'affiches devraient être présentes.