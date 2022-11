Road to PSPC : Imad Moumen triomphe à Paris

Imad Moumen sort vainqueur d'un Road to PSPC record au Club Circus (1.441 entrées). Il encaisse 71.200€ et un Platinium Pass à 30.000$ pour le PSPC au Bahamas en janvier prochain.

"À la base, je ne devais même pas le jouer ce tournoi. Je devais être à Brest pour le boulot. Mais j'ai placé un petit bet à 6 € en ligne, un combiné de vingt matchs avec du tennis, du foot, du basket... Et tout est passé ! J'ai pris 2 500 € et mon pote Yanis m'a parlé de cette étape parisienne". Dans ces premiers propos recueillis par Club Poker à l'issue de son sacre, Imad Moumen a tout dit. Ce tournoi s'est déroulé comme dans un rêve et la côte rentrée est au moins aussi importante que celle validée quelques jours plus tôt en paris sportifs.

Direction les Bahamas pour Imad Moumen

Car depuis quelques jours, le Road to PSPC n'en finissait plus de faire parler. Avec une affluence record de 1.441 joueurs (sept Day 1), la première étape vers les Bahamas prenait une tournure magique pour Imad Moumen. Commercial dans les Télécoms, ce joueur amateur qui ne comptait que 26.000$ de gains en live ajoute ainsi un chèque de 71.200€ à son palmarès. Surtout, il décroche son Platinium Pass pour les Bahamas ou il jouera le Main Event du PSPC à 25.000$ en janvier prochain. Sébastien Le Baron, runner-up, se contente de 47.689€ tandis que Gilles Gauyacq complète le podium pour 32.500€.