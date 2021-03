Romain Lewis : "vivement le retour du live"

Après 2 années folles, Romain Lewis a profité de la crise sanitaire pour se recentrer sur le online. Mais désormais, son seul espoir est le retour du poker live. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, il fait part à Daniel Riolo de son "enorme envie".

Une année 2018 prodigieuse (3 podiums aux WSOP et près d'1 million de dollars de gains), un année 2019 tout aussi remarquable (plus de 800.000 de gains avec une 60ème place sur le Main Event WSOP, un titre sur un side EPT et un podium lors du Partypoker Millions de Rozvadov) et puis... plus rien ! Le 17 mars dernier, l'hexagone, comme le monde entier, se met en pause et stoppe net la folle progression de Romain Lewis. Coupé en plein élan, le jeune membre du Team Winamax recentre donc ses priorités. Place au poker online, aux sessions live sur twicth, au reviews techniques, au coaching mental et aux longs papiers anglés pour les passionés de poker.

"Toucher des cartes, discuter avec les copains..."

Mais après un an sans jouer, le bordelais n'a aujourd'hui qu'une obsession, retrouver le poker live et ce bruit de fond, celui si énervant et si envoutant des cliquetis de jetons. Recevoir des cartes, des vraies, discuter d'un coup à table, voir cette émulation prendre forme à l'approche d'une grosse performance ou simplement d'une place payée, autant de choses qui manquent aujourd'hui à n'importe quel joueur de poker normalement constitué. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Romain Lewis, grand fan de Brentford, a donc fait part de son immense envie de retrouver "son" circuit.

Romain Lewis dans le RMC Poker Show