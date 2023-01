Silvio Domingues Costa, roi de Marrakech

Le portugais Silvio Domingues Costa a remporté hier le Main Event des WSOP Circuit à Marrakech devant Antony Lellouche (2ème pour 130.806€). Il décroche un chèque de 180.423€.

3 longues années sans qu'aucunes bagues n'aient été distribuées. S'en était trop pour le casino Es Saadi et les WSOP. Il y a une semaine, les séries mondiales posaient leurs valises à Marrakech avec un programme riche et un Main Event très attendu. Après 4 jours d'un combat féroce entre les centaines de joueurs présent (record d'affluence avec 1.040 entrées sur l'évenement principal), le titre de l'évenement principal s'est finalement joué lundi au petit matin.

Antony Lellouche à un cheveu du graal

Jusqu'au dernier moment, Antony Lellouche, icône française du poker, pensait bien signer un come-back retentissant dans le monde des tournois. Mais c'était sans compter sur la baraka portugaise. Vers 6h30 du matin, Silvio Domingues Costa prend possession des derniers jetons du tricolore et s'adjuge le titre de champion WSOP Circuit. En plus d'une belle bague et d'un package WSOP Global Casino Championship pour le Tournoi des champions à Las Vegas en juin 2023 , il empoche un chèque de 180.423€ tandis que Lellouche se console avec les 130.806€ promis au runner-up.

Classement de la table finale

Vainqueur - Silvio Domingues Costa Portugal (180.423€)

2ème - Antony Lellouche (130.806€)

3ème - Hicham Mahmouki (92.466€)

4ème - Andrey Cherkashin (67.658€)

5ème - Paul-François Tedeschi (51.420€)

6ème - Maher Achour (40.595€)

7ème - Ali Habbab (33.578€)

8ème - Waldemar Kopyl (27.965€)

9ème - Thierry Oldak (23.455€)