Sismix 2023, demandez le programme !

A moins de 2 mois du lancement du festival, Winamax dévoile le programme de la 6ème édition du Sismix à Marrakech. Après 5 ans d'absence en terre marocaine, la semaine de poker electro s'annonce une nouvelle fois complètement dingue !

Marrakech fin mai, c’est près de 30 degrés sous un ciel bleu immaculé. C’est aussi la certitude de quelques grosses soirées dans les clubs de la ville après de belles journées aux tables de poker lors du Sismix (du 24 au 29 mai), étape du circuit Winamax mêlant cartes et fiesta dans la ville rouge. Si le Main Event (buy-in de 550 euros et 6 joueurs par table) démarrera le 25 mai, le successeur de l'allemand Tim Hartmann (vainqueur du dernier Sismix à Lloret de Mar en 2019) ne sera connu que dans la nuit du 29 au 30 mai. En attendant, pour son retour au Maroc après 5 ans d'absence, cette 6ème édition du Sismix marrakchi (découvrez le programme complet des tournois du festival) promet autant d’action autour des tapis verts que sur les dancefloors de Marrakech.

Pool parties, Beerpong et autres folies

Tous les soirs, le Sismix prendra ses quartiers dans l’ambiance délirante du Theatro, l’une des plus grosses boites de nuit de la ville. Plus tôt dans la journée, des “pool parties” seront organisées dans la piscine du Es Saadi Garden & Resort. Bref 9 jours de fête non stop où se mêleront blind tests, quiz, soirées spéciales, pool parties et évidement... Poker !

Revivez l’édition 2017 du SISMIX