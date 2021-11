Stéphane Matheu, un manager comblé

Stéphane Matheu était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show. Avec un bilan incroyable lors des derniers WSOP à Las Vegas avec 3 bracelets glanés, le manager du Team Winamax est un homme heureux !

Il y a près de 2 mois, Stéphane Matheu était parmi nous pour se confier sur les objectifs du Team Winamax à l'aube des WSOP 2021. Sans aucune prétention, le manager de l'équipe la plus titrée d'Europe (voire du monde) avait une cible bien précise, un sacre sur le Main Event des World Series of Poker. Quelques semaines après, si le titre du tournoi le plus convoité au monde n'est pas revenu dans l'escarcelle de son équipe, l'ex-joueur de tennis professionnel est de retour en France avec un extraordinaire bilan, presque inespéré...

3 bracelets et 12 tables finales !

Au total, sur les 353 tournois joués par les joueurs du Team Winamax, 68 ont terminé dans l'argent dont 12 tables finales et 3 bracelets empochés avec un retour sur investissement (ROI) de 108%. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Stéphane Matheu s'est dit "comblé" après cette édition des WSOP.