Thibault Letort triomphe à Las Vegas

En marge des WSOP, Thibault Letort a signé une performance majuscule à Las Vegas. Le français a remporté l'Event #23 1.600$ du Festival Deepstack Championship du Venetian pour près de 180.000$ de gains.

WSOP, 4 lettres d'un monstre de l'industrie du poker américain et mondial qui en ferait presque oublier les autres. Car en juin à Las Vegas, si les championnats du monde de poker représentent le Saint-Graal pour tout joueur normalement constitué, le reste des casinos de la ville du pêché proposent des tas d'autres tournois aux buys-in diverses e variés. Et cette semaine, en marge de la course aux bracelets, le Venetian offrait aux joueurs un festival Deepstack Championship.

Une victoire à 180.000$ au Venetian

Parmi les tournois les plus cochés de cette semaine de poker chez le voisin des WSOP figurait l'Event #23, un 1.600€ au prizepool garanti de 750.000$. Si 944 joueurs se sont lancés dans la bataille, c'est un français qui a eu le dernier mot. Thibault Letort s'est imposé pour 179.408$ après s'être défait de Robert Schulz en head's-up. Vainqueur de lu HR de l'UDSO La Grande Motte en 2016 pour 17.135€, ce spécialiste des formats Expressos empoche là le plus gros gain de sa carrière en live. A noter la 4ème place de son compatriote Samy Dubonnet 4ème pour 77.334$.