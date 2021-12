Cette nuit, Thibault Renard a remporté la première édition du Texa Poker Millenium à 1.100€ au Club Montmartre. Il s'adjuge un chèque de 121.440€.

Avec Apo c'est toujours la même limonade... Un festival réussi, une profondeur garantie et un field immense. Preuve en est, une fois n'est pas coutume, le succès du Texa Poker Millenium by Pokerstars, organisé au Club Montmartre cette semaine. Avec une superbe affluence, le Main Event à 1.100€ a finalement réunis toutes les têtes connues du poker hexagonal, certains débarqués tout droit de Las Vegas, d'autres des 4 coins de France et certains amateurs éclairés.

"Premier cash, première finale et première victoire"

Après 4 jours de poker non stop dans la pokeroom bleu nuit de l'intimiste club parisien, le field s'est réduit à l'unité (654 inscriptions) cette nuit avec la victoire de Thibault Renard. Cet amateur, vainqueur du head's face à Benoit Grobocopatel (2ème pour 83.500€) réalise là le premier ITM de sa vie. "J'avais déjà joué le Sismix ainsi qu'un FPS à Lille, mais à chaque fois sans atteindre l'argent. Et là premier cash, première finale et première victoire. Ce gain sera ma nouvelle bankroll live. Pour se lancer, il faut des fonds, ça coûte très cher le live. Alors bien sûr je vais régaler ma copine pour Noël, mais ensuite j'aurai de quoi bien démarrer" confiait-il à Club Poker à l'isssu de son sacre. A noter le joli podium de Jean Paul Pasqualini, 3ème pour 58.500€.

Thibault Renard, Roi de Paris ! © Texa Poker

Le classement final

1 - Thibault Renard (121 .440€)

2 - Benoit Grobocopatel (83.500€)

3 - Jean-Paul Pasqualini (58.500€)

4 - Wellington Lessa Guedes (43.000€)

5 - Nikitas Mantikos (33.000€)

6 - Samir Chebaane (26.000€)

7 - Nicolas Burtin (21 .000€)

8 - Jean Montury (17.000€)