Tu bluffes Martoni, spécial salles de spectacles

Découvrez le "Tu bluffes Martoni" du dimanche 24 octobre.

"Qui peut citer le plus de salles de spectacles parisiennes qui figurent dans le Top 15 des plus grandes de la capitale ?” Si, à première vue, la question parait simple, celle-ci posée en plein direct permet parfois de troubler les esprits même les plus clairs.

Le bataclan, l'Olympia, Bercy...

Dimanche soir, à l’occasion du jeu de fin d’émission “Tu Bluffes Martoni”, 2 équipes étaient opposées. Daniel Riolo, seul, s’est disputé la victoire avec le duo formé par Moundir et Pierre Calamusa, épaulés d'Alexandre, un auditeur.

Qui remportera ce combat d’enchères ? Quelle équipe tentera de bluffer l'autre ? La réponse en images !