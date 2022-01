Tu bluffes Martoni, Moundir humilié par Daniel Riolo

Découvrez le dernier épisode de "Tu bluffes Martoni".

Qui peut me citer le plus de types de pâtes différentes ? Si, à première vue, la question parait simple, celle-ci posée en plein direct permet parfois de troubler les esprits même les plus clairs.

Dimanche soir, à l’occasion du jeu de fin d’émission “Tu Bluffes Martoni”, 2 équipes étaient opposées. Daniel Riolo, epaulé par Michel Leibgorin, s’est disputé la victoire face au duo formé par Moundir et Julien Martini. Et autant dire tout de suite que la victoire est revenu à un franco-italien...