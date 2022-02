Tu bluffes Martoni, Moundir sacré sur son terrain

Découvrez le dernier épisode de "Tu Bluffes Martoni" spécial Koh Lanta.

Qui peut me citer le plus de candidats de la dernière saison de Koh Lanta, "Koh Lanta la Légende" ? Si, à première vue, la question parait simple, celle-ci posée en plein direct permet parfois de troubler les esprits même les plus clairs.

Claude, Jade, Clémence...

Dimanche soir, à l’occasion du jeu de fin d’émission “Tu Bluffes Martoni”, 2 équipes étaient opposées. Daniel Riolo, epaulé par Jean-Jacques Zeitoun, s’est disputé la victoire face au duo formé par Moundir et Johann Zeitoun. Et autant dire tout de suite que la victoire est revenu à personnalité historique de Koh Lanta...