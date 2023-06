UDSO Paris : Eric Geraume triomphe

L'UDSO Paris s'est conclu hier soir au Club Circus avec la victoire d'Eric Geraume qui encaisse 65.000€. Nicolas Dumont s'est adjugé le HR pour 37.000€.

Au poker comme en boxe, on survie, on prend des coups ou on en donne. Si l'élimination sur les tapis verts est synonyme de K.O sur les rings, la ceinture, elle, sacre un champion. Depuis toujours le circuit DSO et Unibet ont fait de leurs tournois un véritable combat de joueurs de poker. Et cette semaine, le lieu de friction se trouvait Porte d'Auteuil. A 2 pas de Roland Garros et du Parc des Princes, le Club Circus accueillait une nouvelle édition de l'Unibet Deepstack Open organisé par les équipes de Texa Poker.

Un titre et 65.000€

Malgré une féroce concurrence au moment de démarrer son festival (fin de l'édition 2023 du SISMIX à Marrakech et début des World Series of Poker à Las Vegas), les 7 Day 1 auront permis à l'établissement de réunir un immense field de 838 joueurs (buy-in de 550€). Et après une semaine d'une lutte intense autour des tables, la victoire est revenue à Eric Geraume. Après s'être imposé en HU face à Benoit Grobocopatel (2ème pour 44.025€), il empoche un chèque de 65.000€.

Des têtes bien connues en finale du High Roller

Du coté des sides events, Nicolas Dumont, habitué des cercles parisiens et surtout vainqueur EPT, s'est offert le titre sur le High Roller à 1.100€ l'entrée (176 joueurs) pour 37.000€. Franck Kalfon, membre des Entram's, s'est contenté d'une très belle 3ème place synonyme de 19.200€ de gains.