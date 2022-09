Un franco-allemand sacré à Chypre !

La nuit dernière à Chypre, Hannes Jesckha s'est imposé sur le Main Event du Mediterranean Poker Party. Il empoche la coquette somme de 542.000$.

Exit Las Vegas, Barcelone ou encore Annecy, la rentrée poker s'est faite à Chypre. La célèbre île méditéranéenne y accueille depuis le 19 août (et jusqu'au 19 septembre prochain) le festival Mediterranean Poker Party. Si la première semaine ne concernait que des buys-in jusqu'à 2.000$, la seconde étaient la plus animée avec la présence du Main Event à 5.300$. Avec un belle affluence (1.032 entrées), l'événement principal a vu son field se réduire à l'unité hier soir avec la victoire d'Hannes Jesckha. Le franco-allemand s'est emparé de la plus grosse part du priezpool en empochant un chèque de 542.000$.

Hannes Jesckha encaisse pour la France

Très heureux à 3 joueurs restants après avoir craqué la belle paire d'as de Steven Warburton (finalement 3ème pour 534.000$ après deal à 3), celui qui compte aujourd'hui plus de 700.000$ de gains en tournois a fini le travail face au russe Arsenii Karmatcjii en head's up (2ème pour 471.000$). D'autres français se sont illustrés à l'image de Bruno Fitoussi, 64ème pour 17.500$. Place désormais à une dernière semaine réservée aux grosses bourses avec des tournois aux montants astronomiques (entre 25.000 et 200.000$).

Table finale - Résultats

1. Hannes Jeschka : 542.000 $

2. Arsenii Karmatcjii : 471.000 $

3. Steven Warburton : 534.000 $

4. Yiannis Liperis : 230.000 $

5. Nuri Hadioglu : 160.000 $

6. Koray Korkmaz : 110.000 $