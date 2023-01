Une quinte flush et un jackpot à 6.4 millions $

Samedi dernier au casino Flamingo de Las Vegas, l'américain Thomas Evans Zanot a décroché le jackpot de 6.443.401 $ en touchant une quinte flush à 7 cartes sur une table de Pai Gow.

Las Vegas, ville du vice mais également du rêve de millions d'américains et de joueurs de la planète entière. Samedi dernier, Sin City est devenu la ville la plus agréable du monde pour Thomas Evans Zanot. Cet américain, joueur professionnel de poker a eu la chance de remporter le jackpot du Pai Go dans le casino Harrah's. Pour remporter cette immense cagnotte progressive, cet originaire d'Arizona a réalisé une quinte flush à 7 cartes.

Jackpot à 6.5M$ © Harrah's

Petit investissement, gain astronomique !

Après 11 heures de jeu, près de 400 mains jouées et un investissement de 375$, le bienheureux reçoit 3 cartes (A de pique, 8 de pique, 9 de pique) puis 4 cartes (10 de pique, J de pique, Q de pique, K de pique) avant de voir sa vie basculer. Avec cette quinte flush à 7 cartes, il s'empare du jackpot de 6.443.401 $ ! De quoi s'offrir quelques buys-in lors des prochains WSOP cet été.