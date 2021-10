WSOP : Alexandre Reard, enfin couronné !

Cette nuit, Alexandre Reard a remporté son 1er bracelet WSOP. Le joueur français s'est offert le titre et les 428.694$ promis au vainqueur de l'event #47 Freezeout NLHE 8-Handed à 5.000$.

2 heures ce matin en France, 17h à Las Vegas. Quand en plein coeur du Rio, le croupier retourne un K river, la foule exulte. Tous, joueurs français, sont venus fêter le sacre d'Alexandre Reard. L'homme au catogan parfait et à la barbe bien peignée vient de s'adjuger le titre de champion du monde sur l'event #47 Freezeout NLHE 8-Handed à 5.000$, l'un des plus relevés des séries mondiales, pour un gain immense de 428.694$. Après des années à parcourir le monde pour jouer les tournois les plus prestigieux, après une expatriation au Pays de Galles, après des milliers d'heures de travail, le joueur Unibet a décroché le tant convoité bracelet WSOP.

La plus belle performance de sa carrière

En seulement 90 minutes, une petite heure et demie, Alexandre Reard est venu à bout d'une table finale dont il était le favori. Chipleader à l'entame de la dernière ligne droite, le joueur tricolore s'est d'abord défait de l'américain Quing Liu avant de voir son futur adversaire en head's up, Daniel Strelitz, s'occuper des 2 autres. Avec 50 blindes chacun au début du duel, le mari d'Aurélie Quelain a rapidement pris l'avantage pour ne plus le lâcher. Après une demi-finale du Main Event WSOP en 2017 (340.000$), une victoire sur le HR de l'EPT National Prague en 2019 (342.810$) et d'autres nombreux résultats d'envergure, Alexandre Reard décroche ici le plus gros gain de sa carrière. "Mérité", selon l'ensemble de la communauté française et internationnale.

La réaction d'Alexandre Reard suite à son sacre