Yoh Viral, la nouvelle ère

Invité dimanche soir du RMC Poker Show après sa 2ème place sur le Main Event à 10.300€ des WSOPE à Rozvadov, Yoh Viral est revenu sur son changement de dimension depuis quelques mois.

Depuis des mois, il cherche à orner son poignet d'un bracelet, cette mythique breloque dont tout joueur de poker normalement constitué rêve, celle gravée du nom des World Series of Poker. Malheureusement, Yoh Viral devra encore patienter avant d'entendre la Marseillaise résonner à Las Vegas ou ailleurs. Car il y a quelques jours, le joueur professionel, roi des réseaux sociaux, s'est incliné lors du duel final sur le Main Event des WSOP Europe à Rozvadov face au tchèque Josef Gulas, vainqueur pour plus de 1.2M€.

Voyager et jouer les tournois les plus chers du monde

S'il n'importe quel joueur se consolerait allègrement avec le chèque de 789.031€ promis à la 2ème place, Johan Guilbert, lui, n'y voit pas un moyen de relativiser. Et pour cause, l'argent n'est plus un problème pour lui. S'il parcourt le monde depuis près de 2 ans pour jouer les plus tournois les plus chers, n'hésitant pas à s'installer à Las Vegas des semaines durant, c'est qu'il a batti une montagne d'or, notamment grâce à des bons investissements en cryptomonnaies. Invité hier soir du RMC Poker Show, le résident maltais s'est confié sa "nouvelle dimension".

"Je ressens le besoin de gagner des titres"