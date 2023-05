Double Contact - 47ter: "On demande toujours une photo de Zidane dans les loges"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Pour la sortie de leur projet "Au bon endroit", on a rencontré le groupe 47ter. L’occasion de parler de Cédric Doumbé, du Stade Toulousain, de l’OM et d’Esteban Ocon avec les trois potes du 78.

Son sourire discret les accompagne dans tous leurs déplacements. "On demande toujours une photo de Zidane dans les loges. Et on l’embrasse avant de monter sur scène. Il nous suit partout", nous explique les membres du groupe 47ter, lorsqu’on les rencontre pour la sortie de leur projet "Au bon endroit" (disponible depuis le 14 avril). Les trois potes du 78, Pierre-Paul (le chanteur), Blaise (le bassiste) et Miguel (le guitariste), chantent aussi souvent l’hymne du Portugal juste avant leurs concerts. En hommage aux origines de Miguel.

Ils n’oublient pas non plus d’emporter un ballon dès qu’ils prennent la route. "On est très fort en brésilienne", assure Pierre. "Il n’y a rien d’impressionnant non plus", nuance Blaise avec le sourire. Lors du tournage du clip "L’adresse", les artistes de Bailly ont échangé quelques passes sur un terrain. "J’ai fait un petit mouv’ et à ce moment précis, je me suis déplacé le ménisque, confie Miguel. J’ai un problème de genou. C’est pour ça qu’on passe vite à un autre plan..."

"J’avais battu le record du 100m en primaire"

Sans être de grands sportifs, les membres de 47ter ont testé pas mal de disciplines dans leur jeunesse, à l’ouest de la région parisienne. Du rugby au judo, en passant par le taekwondo, le full-contact ou la pétanque. "J’ai fait un cours de danse classique, sauf que j’étais un petit gros avec des chaussettes dépareillées, complète Pierre-Paul. Et quand il n’y a que des filles qui te regardent pendant une heure, j’ai eu très peur. Du coup, je n’ai fait qu’un cours, mais j’aurais adoré faire de la danse."

"Moi, j’étais très bon à la GRS, aux barres parallèles. J’adorais", précise Miguel. "Mais tu cours mal", le chambre Pierre. "En primaire, j’avais battu le record du 100m, ça veut dire quelque chose", se défend Miguel. D’un avis général, Blaise est le plus compétiteur de la bande. Que ce soit au ping-pong ou aux raquettes de plage, il ne cherche rien d'autre que la gagne, assurent ses acolytes.

"Ocon a une vibe à la Vianney"

Même s’il aime pratiquer la boxe anglaise, Pierre-Paul suit surtout l’actualité du MMA. Avec une préférence pour Cédric Doumbé: "Il provoque de ouf. Il est trop drôle." Depuis qu’il s’est fait connaître le trio des Yvelines a été invité dans plusieurs stades de Ligue 1, au Parc des Princes ou au Vélodrome. De quoi ravir Blaise, qui se revendique supporter de l’OM depuis l’époque de Djibril Cissé, Mamadou Niang ou Franck Ribéry. Dans l’équipe actuelle, il apprécie particulièrement l’activité d’Alexis Sanchez et la solidité de Chancel Mbemba. Miguel soutient lui le Sporting Portugal et Cristiano Ronaldo.

En marge d’un de leurs shows, les trois amis ont un jour été invités à assister à un entraînement du Stade Toulousain. Et ils en gardent un sacré souvenir. "Les mecs, c’est des machines, témoigne Pierre. Ils font treize mètres. Il y avait un All Black, il m’a fait peur. Je lui ai dit bonjour, sa main c’est ma tête!" Durant leurs échanges, certains rugbymen leur ont confié qu’ils écoutaient parfois leur morceau "Côte ouest". Miguel a également établi une petite connexion (via son beau-père) avec Esteban Ocon, le pilote d’Alpine, qui lui a envoyé un message vidéo: "Il l’air adorable. Il a une vibe à la Vianney".

