Double Contact - Alrima: "Je suis amoureux de Neymar"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son album "Royaume", on a rencontré Alrima. Le rappeur de l’Essonne nous parle de son admiration pour Neymar, de son passage au centre de formation de Nîmes et de ses connexions avec les footballeurs marocains.

Il a découvert le ballon rond à travers l’OM. Ou plutôt à travers les yeux de son grand frère, fervent supporter de Marseille, qui l’a initié au foot. Mais en grandissant, Alrima a choisi de s’émanciper pour soutenir le club de sa région. A l’époque du transfert de Pedro Miguel Pauleta en provenance de Bordeaux, il s’est pris de passion pour le PSG. Et il a beaucoup souffert jusqu’à l’arrivée des propriétaires qataris. Après avoir admiré le grand Zlatan et ses punchlines dévastatrices, le rappeur du 91 est aujourd’hui sous le charme de Neymar et de son talent hors-normes. C’est ce qu’il nous confie lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son album "Royaume", disponible depuis le printemps.

Au moment de notre entretien, Leo Messi n’a pas encore rejoint Paris. Mais nul doute que l’arrivée du sextuple Ballon d’or a dû ravir l’artiste de 28 ans. Tout comme elle a dû faire couler des larmes au Maroc, où une grande partie du pays soutient le Barça. Alrima en sait quelque chose. Il se rend depuis l’enfance dans son pays d’origine, avec qui il a tissé des liens très forts au fil de sa carrière. Par le biais du rectangle vert notamment.

Un lien fort avec les joueurs du Maroc

Fin 2017, Mehdi Benatia, le capitaine des Lions de l’Atlas, lui a demandé un morceau de soutien avant un match décisif en Côte d’Ivoire. Il a alors sorti "Tahia Maghreb", un titre repris en chœur dans le vestiaire marocain après la victoire (0-2), synonyme de qualification pour la Coupe du monde en Russie. De quoi se lier d’amitié avec Achraf Hakimi, Nabil Dirar ou Amine Harit. L’occasion aussi d’échanger avec Hakim Ziyech et d’évoquer sa propre expérience de meneur de jeu, marquée par un passage au centre de formation de Nîmes à l’adolescence.

