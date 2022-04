Double Contact - Bolemvn: "Mbappé a les épaules pour porter une équipe"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport", baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Vol 169 Atterrissage", on a rencontré Bolemvn. Le rappeur d’Evry nous a parlé de l’avenir de Kylian Mbappé, des galères du PSG et de la puissance d’Adriano.

Il a le regard nostalgique en y repensant. Comme beaucoup d’amoureux du PSG, Bolemvn a été fasciné par le passage de Zlatan Ibrahimovic dans la capitale. Avec sa nuque droite, ses tatouages et ses abdos en acier, le géant suédois a marqué toute une génération. Et laissé un certain vide depuis son départ à l’été 2016. "C’était un vrai meneur, il n’avait pas peur de crier sur ses coéquipiers, se rappelle le rappeur d’Evry. Là, on ne sait même pas qui est le boss de l’équipe. Et il en faut un, c’est important".

Kylian Mbappé pourrait endosser ce rôle dans les années à venir. A condition que le surdoué de Bondy accepte de rester à Paris, alors que le Real Madrid fait le forcing pour le récupérer. "Il y a déjà Benzema là-bas. Il va aller là-bas pour quoi? s’interroge le membre du Seven Binks. S’il n’est pas en mode boss, ça ne sert à rien. Il a les épaules pour porter une équipe".

Une troisième étoile pour les Bleus au Qatar

Lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Vol 169 Atterrissage", "Bolé" est encore choqué par l’élimination des Parisiens à Bernabeu, en 8e de finale de la Ligue des champions. Avec ce triplé express de Karim Benzema. "Il y a trop de stars. Ils abusent. Ce n’est pas comme ça qu’on forme une équipe", peste l’artiste de 25 ans, qui échange régulièrement avec Jonathan Ikoné et le basketteur Sekou Doumbouya.

Concernant les Bleus, en revanche, ce grand admirateur d’Adriano (époque Inter Milan) se montre confiant à quelques mois de la Coupe du monde 2022. En imaginant une troisième étoile en fin d’année au Qatar. "C’est l’équipe la plus forte. A l’aise. S’ils sont concentrés, personne ne va les éteindre", estime le punchliner du Bat 7, qui se décrit lui-même comme "un défenseur éclaté" sur le terrain. Dans un grand éclat de rire.

