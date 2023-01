Double Contact - Boris Becker: "Kimpembe, il est comme moi, c’est un fou"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Pour cet épisode, on a rencontré Boris Becker. L’influenceur belge, homonyme de l’ancien tennisman et spécialiste du prank de rue, nous parle de son soutien au Barça, de sa connexion avec Presnel Kimpembe ou de ses aptitudes de boxeur.

Il dégaine son téléphone en pleine interview pour appeler son père. "Allo papa, c’est quoi ton club préféré?". "Le Barça", répond sans hésiter la voix au bout du fil, en précisant bien: "Le Real, c’est l’ennemi juré". De quoi faire éclater de rire Boris Becker. Installé sur une terrasse des Hauts-de-Seine, avec une vue sur le quartier d’affaires de La Défense, l’influenceur belge nous parle de sa passion pour le ballon rond.

Lui aussi est inconditionnel du club blaugrana. "C’est mon équipe de cœur, mais il faut remettre Messi à Barcelone, glisse-t-il. L’histoire du club est plus profonde que l’équipe actuelle. Ils ont fait des ravages, laisse tomber. Il y a eu Ronaldinho, Iniesta, Xavi… Vous pouvez tout dire sur Barcelone aujourd’hui, mais à l’époque, tu savais quelle équipe gagnait. Vous vous souvenez quand Messi avait le ballon? C’était un danseur."

"J’ai rencontré Sergio Ramos, il est cool"

Même si son nom rappelle forcément l’ancien tennisman allemand, vainqueur de six Grand Chelem dans les années 1980-90, Boris Becker est plutôt branché football. Après avoir grandi à Anvers, dans la Flandre, il s’est fait connaître sur les réseaux en piégeant des gens ou des célébrités dans la rue. Ses vidéos de prank (canular) cartonnent et il cumule aujourd’hui plus de 2,5 millions d’abonnés sur Instagram. Une notoriété qui lui ouvre des portes prestigieuses.

En 2021, Boris a fait une collab' avec le PSG pour la sortie d’un nouveau maillot. "Lors d’une deuxième visite, j’ai rencontré Sergio Ramos. C’est un bon. Je le trouve cool, détendu. Il est colossal." Il s’est aussi lié d’amitié avec un autre défenseur, champion du monde 2018: "Kimpembe, c’est le gars sûr. On s’est rencontrés lors d’un événement avec Mamadou Sakho. D’ailleurs, on doit faire un prank ensemble. Il est comme moi, c’est un fou. Il est grave drôle, grave bon délire. On ne peut que rigoler avec lui."

"J’ai déjà parlé avec Vinicius"

Au-delà des stars parisiennes, BB est connecté avec de nombreux footballeurs, qui apprécient et partagent ses contenus. "J’ai déjà parlé avec Ousmane Dembélé, confie-t-il. Il y a Aubameyang, Lacazette, Vinicius aussi. Je connais Michy Batshuayi parce qu’on était dans la même école, il était chaud."

Lui-même tape un peu le ballon avec une certaine aisance: "J’ai toujours kiffé le foot, parce que c’était un sport de partage qu’on pratiquait à l’école. C’était une façon d’avoir une place auprès de tes camarades. Quand tu jouais bien au foot, t’avais la cote. Ça a un côté très social le foot. Quand tu joues bien au foot, tu es respecté. J’étais n°9, une vraie pointe. Tu m’envoies le ballon, profondeur, goal! J’ai joué dans des clubs en Belgique, comme l’Union Saint-Gilloise. Après, j’ai fait des tests au Standard, mais je ne suis pas passé. Je me voyais dans le foot. Je courais tellement vite. Mbappé (sourire)."

"Quand j’envoie des coups, il faut faire attention"

Boris Becker est aussi un amateur de sports de combat. Il apprécie Ciryl Gane, le taulier du MMA français, et connaît bien le kickboxeur Cédric Doumbé: "C’est mon poto. On a déjà échangé des coups. Il frappe hein! (sourire)." Derrière son air blagueur et détendu, le prankeur du plat pays cogne dur lui aussi. "Quand t’as accumulé de la frustration dans la journée et que tu peux la renvoyer dans un ring, c’est cool, expose-t-il. J’ai de la patate, quand j’envoie des coups, il faut faire attention (rires). Moi, je suis un danseur. Nous, les danseurs, on assimile très vite les pas, les steps, les mouvements. Ça va vite. Tout est question de coordination. La boxe et la danse, c’est très similaire."

Lors d’un événement caritatif, Boris a eu l’opportunité de s’entraîner au MMA Factory, la célèbre salle du 12e arrondissement de Paris: "C’était pour une association. Ils m’avaient appelé. J’ai pu rencontrer pour la première fois Fernand Lopez, le coach de Ciryl Gane. Je l’ai un peu titillé dans une vidéo!"

