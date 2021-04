Double Contact - Chicaille Argenté: "Nathan Aké est sous-coté de fou"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "Pas comme les autres", on a rencontré Chicaille Argenté. Le jeune rappeur d’Evry nous parle de son soutien à Manchester City, son affection pour le PSG et sa fascination pour LeBron James.

Tout est parti de la PlayStation. A force de martyriser ses potes à FIFA, Chicaille Argenté s’est pris de passion pour Manchester City. Une équipe qu’il a commencé à regarder par curiosité. Et qu’il a trouvé tout aussi impressionnante hors du monde virtuel. Au point de devenir un fan revendiqué des Skyblues. Autant dire qu’il prend beaucoup de plaisir à suivre la saison en cours. A l’heure du sprint final en Premier League, les joueurs de Pep Guardiola disposent d’une confortable avance en tête du classement. Et foncent vers le septième titre de leur histoire. De quoi ravir le jeune rappeur d’Evry, même s’il regrette de ne pas voir plus souvent Nathan Aké. Son joueur préféré à City. Habitué à l’infirmerie, le défenseur néerlandais se fait discret depuis son arrivée en provenance de Bournemouth l’été dernier.

Il rêve du "Manchester Saint-Germain"

Heureusement, il y a Raheem Sterling, son autre gars sûr. C’est ce que nous explique l’artiste du Parc aux lièvres lorsqu’on le rencontre après la sortie de son projet "Pas comme les autres", disponible depuis fin janvier. Quand il ne regarde pas vers l’Etihad Stadium, le punchliner de l’Essonne soutient aussi le PSG. Le club de sa région. Avec une préférence pour le trio Mbappé-Neymar-Di Maria. En rêvant de créer une équipe All Star qui mixerait les stars de Manchester et de Paris. Lui-même a pas mal tapé le ballon depuis son enfance. Dans un style de vieux briscard polyvalent, capable d’évoluer en pointe, en défense ou dans l’entrejeu. Même si ce grand admirateur de Paul Pogba préfère le futsal. Pour un jeu plus technique et moins de cardio.

