Double Contact - Hiro: "Sergio Ramos, c’est un exemple"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propos des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "Afro Romance", on a rencontré Hiro. Le chanteur de 30 ans nous parle de son admiration pour Sergio Ramos, de son difficile soutien au PSG et de son amitié avec des joueurs de l’équipe de France.

Seul contre tous. Hiro a grandi en Seine-et-Marne, à l’est de la région parisienne. Et il a toujours supporté le PSG. Mais au sein de sa famille, c’est une exception. Dans le sillage de son père, tout le monde soutient l’OM chez lui. Autant dire qu’il se fait copieusement chambrer à chaque déconvenue du club de la capitale. Mais il prend ça avec le sourire. Bercé par le souvenir de l’épopée en Coupe des Coupes 1996, qu’il a découvert sur une cassette lorsqu’il était tout jeune, le chanteur de 30 ans n’a jamais cessé d’encourager les Rouge et Bleu. De Youri Djorkaeff à Kylian Mbappé, qu’il considère aujourd’hui comme le vrai dynamiteur de l’équipe.

Proche de Sissoko et Matuidi

C’est ce qu’il nous confie lorsqu’on le rencontre après la sortie de son projet "Afro Romance" (disponible depuis fin mai). Proche de Moussa Sissoko et Blaise Matuidi, avec qui il échange régulièrement, l’artiste d’origine congolaise a lui-même tapé le ballon dans sa jeunesse. Dans un style de stoppeur à l’ancienne, à base de duels virils et tacles musclés. Avec Sergio Ramos pour modèle ultime. Forcément ravi de le voir débarquer au Parc des Princes, il espère que l’ancien taulier du Real Madrid va insuffler la culture de la gagne à Paris. Avec son charisme, sa grinta et son mental. Tout en renforçant une institution qu’Hiro juge encore trop laxiste avec ses stars...

>> Découvrez tous les entretiens "Double Contact" en cliquant ici