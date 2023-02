Double Contact - Imen ES: "Mbappé donne de l’espoir aux jeunes"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Train de vie", on a rencontré Imen ES. La chanteuse de Sevran évoque son soutien au PSG, l’aura de Kylian Mbappé en Seine-Saint-Denis et revient sur l'épopée du Maroc au Mondial 2022.

Elle a pu féliciter les héros aux premières loges. Au milieu d’une foule enthousiaste et reconnaissante, Imen ES était Rabat, le 20 décembre dernier, lorsque l’équipe du Maroc est revenue de son épopée historique au Qatar. Les joueurs de Walid Regregagui ont défilé dans les rues de la capitale à bord d’un bus à impériale pour célèbrer leur parcours à la Coupe du monde 2022.

"Ils ont été accueillis comme des rois, témoigne la chanteuse de Sevran. A Rabat, ça a créé des bouchons de fou (rires). C’était les enfants du pays. Tout le monde était content. Même le roi (Mohammed VI, ndlr) était là. Quand tu as le roi qui te soutient, tu as de la pression. Ils avaient une pression de fou mais ils ont réussi à la gérer. Ils se sont donnés à fond, ça se voyait. Ils n’ont pas fait semblant. Tous les pays d’Afrique étaient avec nous, c’était super lourd."

"France-Maroc, c’était dur pour moi…"

Après avoir battu la Belgique (2-0), l’Espagne (0-0, 3 tab à 0) ou le Portugal (1-0), les coéquipiers de Yacine Bounou sont tombés en demi-finale face à l’équipe de France (2-0). Avec des honneurs éternels. "C’est comme si on l’avait gagnée. On est partis vraiment trop loin. Ça a été une fierté pour nous qu’ils nous ramènent jusque-là. Ils ont joué comme des malades, ils se sont acharnés. Ils étaient super bons sur le terrain. Je n’ai rien à dire, à part qu’on est tous fiers d’eux", glisse Imen, lorsqu’on la rencontre pour la sortie de son album "Train de vie" (disponible depuis le 9 février).

Né en Seine-Saint-Denis de parents marocains, l’artiste de 24 ans est passée par tous les sentiments lors du match entre les Bleus et les Lions de l’Atlas. Même si elle soutenait avant tout son pays d’origine, sachant que la France avait déjà deux étoiles sur le maillot: "C’était dur pour moi parce que, quoi qu’il arrive, je suis française. Mais le Maroc, c’est le Maroc. J’ai versé des larmes parce qu’ils se sont donnés à fond. Ils m’ont fait de la peine. Mais les Français aussi se sont donnés à fond. Il n’y avait pas de perdant à mes yeux."

"Mbappé donne de l’espoir aux jeunes"

En dehors des compétitions internationales, Imen ES soutient le PSG, comme la plupart des jeunes de son secteur. "Paris, c’est magique", sourit celle qui faisait du foot à onze et du futsal il y a quelques années, lorsqu’elle n’était pas en train de boxer ou de lutter. Enceinte de son deuxième enfant, Imen a dû mettre le sport entre parenthèses le temps de sa grossesse. Mais elle compte reprendre dès que ce sera possible.

En attendant, elle suit avec attention les performances d’Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, ses deux joueurs préférés à Paris: "Hakimi c’est un Marocain et Mbappé, on est de la même génération (ils sont tous les deux nés en 1998, ndlr). En plus, il vient de Bondy (près de Sevran). C’est la zone. Moi j’aime beaucoup. Ça donne de l’espoir aux jeunes et c’est vraiment un exemple pour beaucoup de personnes. Ça fait plaisir parce qu’ils n’ont pas que des choses négatives dans leur tête. Ils peuvent s’accrocher à leurs rêves, parce que tout le monde peut réussir."

