Double Contact: "Je veux être figurant", l’anecdote surréaliste de Lecaplain sur un joueur bordelais

Actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle "Voir les gens", Baptiste Lecaplain a accordé un entretien Double Contact à RMC Sport. L’humoriste de 37 ans, grand supporter des Girondins, révèle notamment l’échange incroyable qu’il a eu avec un joueur de Bordeaux, lorsque le club luttait pour sa survie en Ligue 1.

Il n’a pas voulu nous révéler l’identité du joueur en question. Mais il n’est pas prêt de l’oublier. Proche des Girondins, dont il est un fervent supporter, Baptiste Lecaplain se rend souvent au Haillan pour assister à aux séances d’entraînements ou échanger avec des connaissances du club. Mais la saison passée, la discussion qu’il a eu avec un membre de l’effectif professionnel lui est restée en travers de la gorge. C’est ce que l’humoriste de 37 ans, actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle "Voir les gens", nous a confié lors d’un entretien Double Contact tourné dans les locaux d'UnifootTV (dont l’intégralité sera prochainement diffusée sur RMC Sport).

Bordeaux est à l'époque dernier du classement de Ligue 1 et se dirige dangereusement vers la relégation. Baptiste Lecaplain discute dans le vestiaire lorsqu’un joueur des Girondins l’interpelle. "Il ne me dit pas bonjour déjà", se rappelle-t-il, avant de rejouer précisément la scène: "Le mec me dit: ‘C’est toi qui est acteur?’" "Oui, bonjour". "Moi aussi je veux faire ça". "Ok". "Mais, tu sais, pas acteur avec du texte là..." "Figurant?" "Ouais, comment on fait pour être figurant?"

"Là, je savais qu’on était en Ligue 2"

"Là, l’osthéo et tout le monde derrière font trois pas de recul, parce qu’ils voient que je commence à bouillir", témoigne Lecaplain. Il reprend ce dialogue assez surréaliste: "Je lui réponds: ‘Figurant, c’est 50 balles la journée’". "Ah ouais? C’est pas beaucoup." "Mais tu veux être figurant? Tu ne veux pas plutôt jouer au foot?" "Non, le foot j’aime bien, mais j’aimerais bien faire ça des fois."

"Le mec, c’est un gars qui doit planter des buts hein", hallucine l’humoriste, qui sera bientôt de passage à l’Olympia (du 11 au 15 avril à Paris). "Je suis sorti (à bout de nerfs) et je me suis dit: ‘Ce n’est pas possible’. Le mec vient me voir, on est derniers de Ligue 1, on ne met pas un pion et il me dit je veux être figurant… (l’air abasourdi). Mais t’es un malade mental toi! Moi, je ne peux pas. Il y a des mecs, je ne peux pas. Quand il m’a dit ça, je savais qu’on était en Ligue 2. Je me suis dit: ‘Ok, c’est mort’. Terminé. Même s’il y avait aussi des mecs adorables dans cette équipe, que j’ai croisés et qui sont toujours des potes…"

