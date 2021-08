Double Contact - La Fouine: "J’ai vu jouer Gignac à Las Vegas, c’était fou!"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "XXI", on a rencontré La Fouine. Le rappeur de 39 ans, installé aux USA, nous parle de son admiration pour Keylor Navas, de sa rencontre avec André-Pierre Gignac et du retour de Karim Benzema chez les Bleus.

Il n’a jamais eu peur de partir pour tout recommencer. Sa valise peut en témoigner. Depuis le début de sa carrière, La Fouine a régulièrement changé d’adresse, de pays et de continent. À 39 ans, le rappeur est aujourd’hui installé à Las Vegas, sous le soleil du Nevada. À près de 9.000 kilomètres de Trappes, où il s’est fait connaître il y a une vingtaine d’années. Dans la banlieue ouest de Paris. Malgré la distance et le décalage horaire, Laouni (son vrai prénom) continue de suivre de près le club de sa région natale. Avec une admiration particulière pour les réflexes de Keylor Navas. C’est ce qu’il nous confie lorsqu’on le rencontre après la sortie de son projet "XXI" (disponible depuis fin mai). Plusieurs semaines avant que Lionel Messi débarque à l’aéroport du Bourget avec son t-shirt "Ici c’est Paris".

De grands espoirs pour le Maroc d’Hakimi

Le vétéran du rap français en profite pour nous parler de sa rencontre inattendue avec André-Pierre Gignac. Accompagné de son beatmaker Dj Flowfly, grand fan de l’OM, La Fouine a passé un moment privilégié avec l’attaquant des Tigres en marge d’un match de championnat délocalisé à Vegas. Avant de se rendre au stade avec tous les supporters mexicains de la région. Dans une ambiance de folie. Une passion débordante que l’ancien punchliner du 78 retrouve lorsqu’il se rend au Maroc, dans son pays d’origine. Le plus souvent à Casablanca, où il a vécu ces dernières années. Fervent défenseur des Lions de l’Atlas, il suit de près les partenaires d’Achraf Hakimi. Avec de grands espoirs pour cette génération...

