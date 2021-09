Double Contact - Mac Tyer: "J’ai appris très tard que mon père a joué à l’OM"

RMC Sport a sa rubrique culture-sport baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propos des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie du projet collectif "Untouchable", on a rencontré Mac Tyer. Le rappeur d’Aubervilliers, nostalgique des une-deux entre Marco Verratti et Thiago Motta, nous parle de son amitié avec Nicolas Anelka et de la carrière secrète de son père.

Il a toujours vu cette photo trôner dans l’appartement familial. Au milieu de ses coéquipiers, son père y apparaît en short et crampons. Comme un vrai footballeur. Le cliché date de l’époque où "il jouait à Marseille", d’après ses explications. Durant son enfance, Mac Tyer s’est longtemps contenté de cette version au parfum amateur. Ce n’est qu’en grandissant, bien plus tard, qu’il a découvert la véritable histoire de ce cliché. Son père n’a pas uniquement tapé le ballon dans la cité phocéenne en arrivant en France, il a carrément évolué à l’OM!

Mais sous une fausse identité, afin de respecter le quota de joueurs étrangers autorisé à l’époque. D’où une certaine réserve à l’heure d’évoquer le sujet. Rien d’étonnant à ce que Socrate (son vrai prénom) ait hérité de l’attrait paternel pour le ballon rond. Avec moins de talent, comme il le reconnaît volontiers lorsqu’on le rencontre après la sortie du projet "Untouchable", en feat avec Rémy, Ikyass et 2G (disponible depuis le printemps).

Proche d’Anelka et Kondogbia

Mais l’histoire est d’autant plus amusante que le rappeur d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a toujours été un grand fan du PSG. Il suit d’ailleurs toujours de près les partenairses de Marquinhos. Avec un regard affectueux pour Marco Verratti, dont il adore le style unique, même s’il regrette de ne pas l’avoir vu franchir un palier supplémentaires ces dernières années. Il repense parfois à ses une-deux avec Thiago Motta ou aux frappes dévastatrices de Jay-Jay Okocha. Avec un peu de nostalgie. Proche de Nicolas Anelka et Geoffrey Kondogbia, qu’il a rencontré en Espagne, le Général se console en regardant courir N’Golo Kanté. En regrettant que son humilité légendaire fasse parfois oublier son incroyable talent sur le pré…

