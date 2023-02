Double Contact - Marwa Loud: "Je fais partie des ultras du PSG"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Cloud", on a rencontré Marwa Loud. La chanteuse de 26 ans nous parle de son soutien au PSG, de son lien avec le Virage Auteuil et de son affection pour Marquinhos.

Postée derrière les buts, écharpe autour du cou, elle saute sur son siège, hurle et lève les bras au rythme du tambour. Le visage éclairé par les fumigènes. En plein cœur de la mêlée. Marwa Loud est comme à la maison au Parc des Princes. Depuis quelques années, la chanteuse originaire de Strasbourg se rend régulièrement au stade avec son mari, supporter de longue date du PSG. Elle a même pris un abonnement pour ne rater aucun grand rendez-vous. Les membres du CUP ont d’ailleurs l’habitude de la voir encourager les Rouge et Bleu.

"Je fais partie des ultras au PSG. Virage Auteuil. Je connais tous les chants, confie l’artiste de 26 ans. J’aime trop aller au match, je kiffe l’ambiance. On m’a reconnue en tribune, "Hé Marwa", mais après on ne me calcule plus. On est tous là pour Paris." De passage dans la capitale pour la promo de son projet "Cloud" (sorti le mois dernier), Marwa (son vrai prénom) lance son chant préféré à notre micro. Avec un grand sourire, le poing levé: "Après tant d’années, de galères et de combats, ô pour toi Paris SG, on va se casser la voix..."

"Marquinhos, c’est devenu un vrai Français"

Parmi toutes les stars du vestiaire, Marwa Loud a son préféré: "J’aime trop Marquinhos. C’est mon petit bijou de l’équipe. En plus, il parle bien français. Il aime trop Paris et la France. Genre c’est devenu un vrai Français. Marquinhos, je suis fan, Verratti aussi. Je ne parle pas que des joueurs, même personnellement, j’aime beaucoup l’humain. Mais mon chouchou, ça reste Marquinhos. C’est vrai qu’on dirait trop un Marocain. On dirait les mecs du bled là, pour de vrai (rires)."

Après avoir redouté son départ la saison dernière, l’interprète de "Fallait pas" se réjouit que Kylian Mbappé ait choisi de prolonger avec son club de cœur. Malgré les avances du Real Madrid. "Qu’il soit au PSG, pour moi c’est normal, observe-t-elle. Il est de Paris. Je pense que c’était un rêve de gosse, même si son vrai rêve c’était d’aller au Real. Mais au final, il est à Paris, en France, donc c’est parfait pour lui. Il a fait une Coupe du monde incroyable. Le dernier match (la finale France-Argentine, ndlr), il l’a pratiquement fait tout seul (…) Je suis fan de son amitié avec Hakimi. Je les ai déjà croisés, ils étaient encore tous les deux. Même dans la vie de tous les jours, ils sont vraiment tous les deux (sourire)."

"Amrabat, c’est la sécu du Maroc"

Née en Alsace, de parents marocains, Marwa Loud a vibré pour les Lions de l’Atlas lors du Mondial 2022, même si elle soutenait aussi les Bleus. Si elle devait retenir un joueur de cette épopée au Qatar? "Hakimi ne m’a pas impressionnée, parce que je le connais de par le PSG. J’ai trouvé qu’il a bien joué mais il était sur sa fréquence, comme d’hab. Du coup, je dirais Sabiri. Et il y aussi Amrabat. Depuis le premier match, en phase de poules (contre la Croatie), j’ai dit à mon mari: ‘Lui, c’est vraiment la sécu de l’équipe’."

Connecté à de nombreux sportifs, friands de ses morceaux, celle qui cumule plus d’1 million d’abonnés sur Instagram a déjà échangé avec Karim Benzema. Elle est aussi très liée à l’équipe du Maroc. "Depuis toujours, ils repartagent mes titres. D’ailleurs, la première fois que j’ai parlé avec Hakimi, c’était peut-être il y a six ans, les Marocains étaient tous dans le car, ils ont mis mes sons et ils ont kiffé donc j’ai parlé un peu avec tout le monde".

"C’était un défouloir de boxer"

Marwa a elle-même pratiqué plusieurs activités physiques dans sa jeunesse: "Je me suis essayé à pas mal de choses jusqu’à ce que je trouve le sport qui me correspondait. J’ai testé le handball, le rugby et au final, j’ai kiffé la boxe anglaise. Ça me faisait du bien. Je suis quelqu’un de super introvertie de base et je trouvais que c’était un défouloir de boxer. Mon point fort sur le ring? Je suis super agile. Quand je fixe un point sur le visage, je ne le loupe pas! Ce qui m’a donné envie de boxer, c’est le film Million Dollar Baby, que j’ai vu une dizaine de fois."

Naturellement à l’aise dans l’eau, elle a aussi apprécié l’odeur du clore durant quelques temps. Avant de ranger son bonnet et ses lunettes de piscine du jour au lendemain: "A l’époque, j’étais très fine et quand j’ai fait de la natation, mes épaules devenaient de plus en plus carré. Je n’aimais plus le reflet que j’avais physiquement. C’est vraiment pour ça que j’ai arrêté".

