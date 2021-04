Double Contact - Maska: "Je regardais en boucle les combats de Tyson"

RMC Sport à sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet solo "Étoile de jour, part. 1", on a rencontré Maska. Le rappeur de la Sexion d’assaut nous parle de son goût pour les sports combats. Avec une admiration particulière pour le style de Mike Tyson.

Il se levait parfois la nuit pour le voir. Sinon, il se débrouillait pour se procurer les cassettes VHS de ses combats. En les décortiquant dans les moindres détails. Maska a grandi avec le visage cabossé de Mike Tyson durant son enfance dans le 9e arrondissement de Paris. Fasciné par la puissance de la star américaine, le rappeur de la Sexion d’Assaut a donné ses premiers coups de poing en tentant d’imiter l’ancien champion du monde des lourds (58 combats, 50 victoires dont 44 par KO). Avant de s’essayer à tous les sports de combat possibles, du judo au taekwondo, en passant par le jujitsu.

Il croit au retour de Khabib

C’est dans la salle de son quartier qu’il a découvert la boxe, française puis anglaise, aux côtés de Mehdi Ben Lakhdar (devenu pro en MMA) et d’Elhadj Cissokho, le grand-frère de Souleymane, médaillé de bronze aux JO de Rio en 2016. Une manière de se défouler entre potes, tout en renforçant son corps et sa confiance en lui. C’est ce que l’artiste de 35 ans nous raconte lorsqu’on le rencontre après la sortie de son dernier projet solo "Étoile de jour, part. 1" (disponible depuis mi-février). Après s’être mis au MMA il y a quelques années, ce grand admirateur de Teddy Riner continue de s’entretenir assidument dans sa salle de sport privée. Confinement ou pas. En espérant assister un de ces jours au retour de Khabib Nurmagomedov dans la cage. Avec, pourquoi pas, une revanche contre Conor McGregor à la clé.

