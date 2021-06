Double Contact - Moha K: "Au Maroc, on supporte le Barça ou le Real"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Avant la sortie de son album "Dernier souffle", on a rencontré Moha K. L’artiste marocain nous parle de son amour pour le Barça, du foot dans son pays natal et de ses grosses aptitudes au running.

Démonstratif. Voilà un adjectif qui décrit plutôt bien le caractère de Moha K. Lorsqu’on le rencontre pour une interview, l’artiste marocain se montre souriant, avenant, bavard et passionné. Visiblement ravi de ce que lui réserve son destin depuis quelques temps. Avant la sortie de son album "Dernier souffle" (disponible le 11 juin), on a pu échanger avec le rappeur de 19 ans à l’énergie débordante. L’occasion de découvrir sa passion pour le FC Barcelone. Un amour qui date de l’époque où sa mère lui a offert son premier maillot de foot à Agadir. Dans un pays divisé entre le Real Madrid et le Barça, il s’est rangé tout de suite dans le camp blaugrana. En jurant fidélité à Lionel Messi.

Un bon coureur de demi-fond

Même s’il est forcément déçu par les récents résultats, Moha, qui rêve de voir Kylian Mbappé rejoindre son club de cœur, apprécie de voir Ousmane Dembélé au Camp Nou. L’ailier des Bleus a grandi dans le quartier d’Evreux où il a lui-même emménagé après être arrivé en France. A l’époque où il s’est découvert un don pour l’athlétisme. Et l’endurance en particulier. Très à l’aise en demi-fond, il s’est fait remarquer lors des cross entre collèges et sur piste en 1.000m. Au point d’atteindre les championnats de France. Avant de se blesser et se laisser happer gentiment par la musique…

