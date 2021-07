Double Contact - Nahir: "La vision du jeu de Verratti, c’est trop!"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "Intégral", on a rencontré Nahir. Le rappeur de Bobigny nous parle du style de Marco Verratti, de la trajectoire de Kylian Mbappé et de son amitié avec Moussa Dembélé.

Il a été l’un des premiers à le motiver. Avec une foi sincère en son talent d’écrivain et d’interprète. Moussa Dembélé a joué un rôle important au début de la carrière de Nahir. De trois ans son aîné, le footballeur a encouragé son jeune pote à se lancer dans le rap game. Avec succès. Leur amitié est née entre les tours de Cergy-Pontoise. Dans la banlieue nord-ouest de Paris. Là où le punchliner de Bobigny venait souvent rendre visite à certains membres de sa famille. A l’époque où Moussa se faisait repérer balle au pied, Nahir vidait l’encre de ses premiers stylos. Et la connexion s’est établie naturellement. Quelques années plus tard, alors qu’ils ont chacun percer dans leur domaine respectif, les deux amis sont toujours en contact. C’est ce que nous explique le kickeur de 22 ans lorsqu’on le rencontre après la sortie de son projet "Intégral" (disponible depuis fin mars).

Génération 1998 comme Mbappé

Depuis que l’avant-centre a bougé loin de l’Île-de-France, de Londres à Glagow, en passant par Madrid et Lyon, ils se voient forcément moins. Mais Nahir espère que son "fréro" reviendra un jour au PSG, pour s’imposer là où il a été formé. Grand supporter du club de la capitale, l’artiste d’origine algérienne et congolaise a hérité de la passion de son père. Après avoir halluciné devant les skills de Ronaldinho, il admire aujourd’hui la trajectoire de Kylian Mbappé, né en 1998 comme lui. Même si son "gars sûr" reste Marco Verratti. Avec son petit gabarit, sa vista hors du commun et sa sérénité à toute épreuve...

