Double Contact: on a maté Côte d’Ivoire-Algérie avec Heuss L’Enfoiré

RMC Sport a suivi la débâcle de l’Algérie face à la Côté d’Ivoire, jeudi à la CAN 2022 (3-1), en compagnie d’Heuss L’Enfoiré et de son équipe. Un moment convivial et intense avec l’artiste du 92. Épisode "Double Contact" collector!

Les merguez fumantes arrivent sous les ovations de la salle. Le patron les pose à côté de la semoule et des légumes. Attablé face au grand écran, Heuss L’Enfoiré remplit son assiette creuse en lançant quelques encouragements. L’artiste du 92 nous a donné rendez-vous dans un bar au nord-ouest de Paris, jeudi après-midi, pour suivre le match décisif de l’Algérie face à la Côte d’Ivoire à la CAN 2022. Son équipe est rassemblée derrière lui. Ça discute et ça rigole fort, mais les sourires sont un peu stressés. Après un nul contre la Sierra Leone (0-0) et une défaite face à la Guinée Équatoriale (1-0), les Fennecs doivent absolument l’emporter pour se qualifier en 8es de finale.

Les DZ présents dans le bistrot n’en mènent pas large. A commencer par Heuss, qui échange un peu avec Soolking au téléphone en début de match. Connecté à Riyad Mahrez, Ismaël Bennacer ou Youcef Belaïli, il espère voir ses potes briller sur la pelouse bosselée du stade Japoma, près de Douala. Mais ça démarre mal et les Éléphants ouvrent rapidement le score grâce à Franck Kessié (22e). Douche froide pour l’artiste de 27 ans, qui se fait un peu chambrer au passage. L’Algérie encaisse un deuxième but avant la mi-temps sur une tête d’Ibrahim Sangaré (39e). Scénario cauchemar.

Fier et positif dans la défaite

Sonné devant la télé, Karim (son vrai prénom) accuse le coup. La pause lui permet de sortir respirer un peu. Mais dès le retour des vestiaires, les Ivoiriens marquent une troisième fois par l’intermédiaire de Nicolas Pépé (54e). Ça vire à l’humiliation. Heuss change de place et va se caler près de l’entrée. Pour prendre un peu de recul sur l’événement. De là, il voit le penalty de Riyad Mahrez rebondir contre le poteau. Dépité. La réduction du score de Sofiane Bendebka allège à peine l’addition (73e).

Malgré quelques frissons, les champions d’Afrique ne parviennent pas à revenir. 3-1, score final. Les lieux se vident en un éclair. Deux ans et demi après leur sacre en Égypte, les joueurs de Djamel Belmadi sortent par la petite porte. Et leurs fervents supporters avec. Avant de partir, l’interprète du morceau "Aristocrate", qui sortira un nouvel album au printemps, se lance dans un petit débrief. En envoyant de la force aux Algériens. La tête haute, toujours. Avec un grand rêve à l’horizon: celui de remporter un jour la Coupe du monde…

