Double Contact - Popey: "Je n’ai pas été pris à Clairefontaine à cause de mes notes"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Palette", on a rencontré Popey. Le rappeur de Ris-Orangis nous parle de son soutien à Manchester United, des accélérations de Nuno Mendes et de sa journée de détection à Clairefontaine.

L’amour d’un club peut découler d’un héritage familial, représenter une appartenance géographique ou naître d’un regard admiratif pour un joueur. Mais il sort aussi parfois de nulle part. Popey peut en témoigner. Le rappeur de Ris-Orangis est un fervent supporter de Manchester United. Et ce n’était pas vraiment prévu à la base... "On jouait à FIFA 2006 avec mon oncle et il m’avait dit de prendre Manchester United, raconte-t-il. Moi, j’avais dit non, je voulais prendre le Barça. Donc lui a pris Manchester et il m’a tapé 7-0. Depuis, je suis pour Manchester United (rires). C’est devenu mon équipe. Après, j’ai suivi tout ce qu’il s’est passé. Mais ça part de là."

Depuis ce match virtuel traumatisant, l’artiste du 91 suit de très près le destin des Red Devils. Avec un souvenir nostalgique de Wayne Rooney, parti en 2017 et désormais entraîneur à Derby County: "C’est lui qui m’a le plus marqué. Sa manière de jouer, de porter l’équipe, ses acrobaties. Laisse tomber! C’était lui le meilleur attaquant de l’équipe. Là, il y a Cristiano Ronaldo. Mais pour moi, il n’arrive pas à la cheville de Rooney."

"Nuno Mendes a quatre poumons"

Né en région parisienne, Popey garde aussi un œil bienveillant sur le développement du PSG, comme il nous l’explique lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Palette" (disponible depuis avril). Mais il ne comprend pas pourquoi les Parisiens enchaînent autant de déconvenues en Ligue des champions: "Je ne peux pas l’expliquer. Je ne sais pas. Moi aussi, je veux qu’ils gagnent la Ligue des champions. Mais ils ne veulent pas. A chaque fois c’est pareil, c’est relou."

Malgré sa déception, il continue d’y croire et mise notamment sur Nuno Mendes pour faire la différence dans les années à venir. "Il est rapide, vif. On dirait qu’il est timide, mais non. C’est lourd ce qu’il fait, admire le membre du S2R Gang. Il a super faim. Il va devant pour centrer, il revient pour récupérer la balle, il repart… Laisse tomber, il a quatre poumons ce mec-là! Il est super chaud."

Un latéral à la Kyle Walker

Connecté à Jonathan Ikoné, le punchliner de 21 ans a lui-même tâté le ballon à bon niveau dans l’Essonne. Dans un style de latéral droit à la Kyle Walker. Jusqu’à participer à une journée de détection à Clairefontaine. "Il y avait neuf tours à faire. J’en ai fait huit, se rappelle-t-il. Et au dernier tour, là où ils font la liste, ils ne m’ont pas pris. Ils ont choisi entre moi et un autre mec. Et ce qui a flanché, c’était mes notes à l’école. Je devais avoir 10 de moyenne et lui 14. Du coup, ils l’ont pris…"

