Double Contact - Sabri Parisien ou Rien: "Verratti répond normal aux messages, il est authentique"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Avec son style brut et ses vidéos sans filtre, Sabri Parisien ou Rien s’est imposé comme un influenceur qui compte dans la sphère du PSG. Rencontre avec ce fan de Ronaldinho, adoubé par Nasser Al-Khelaïfi et connecté à Marco Verratti ou Presnel Kimpembe.

Il ne réfléchit pas longtemps avant de lancer l'enregistrement. Quitte à le regretter un peu parfois. Mais Sabri Parisien ou Rien ne sait pas faire autrement. Après chaque match du PSG, il se lance dans un débrief enflammé, en mode selfie ou filmé par un pote. Avec une énergie débordante et des punchlines improvisées. D’une vidéo à l’autre, ce supporter passionné passe par tous les sentiments, en fonction des résultats de son équipe préférée.

Ses contenus font un carton sur les réseaux, où il est suivi par des centaines de milliers de personnes, sur Snapchat, Instagram ou YouTube. Depuis quelques temps, il collabore même directement avec le club de la capitale. Adoubé par Nasser Al-Khelaïfi, proche de Presnel Kimpembe ou Marco Verratti, l’influenceur d’Argenteuil (Val-d’Oise) est devenu un visage connu au Parc des Princes. Un rêve éveillé pour ce fan de Ronaldinho, qui en a profité pour diversifier ses activités à travers la musique, la mode, la comédie ou le théâtre. Toujours avec le cœur rouge et bleu.

Une ascension liée aux PSG-Barça

C’est ce qu’il nous explique lorsqu’on le rencontre au salon de coiffure "Les Irmaos Barber" (dont le frère de Marquinhos est l’un des propriétaires), dans le 19e arrondissement de Paris. Sabri Chidekh (son vrai nom) en profite pour revenir sur sa success-story, qui a débuté en septembre 2014. Après la victoire 3-2 face au Barça, en phase de poules de la Ligue des champions, le jeune marié partage son euphorie avec ses 300 amis sur Facebook. Encouragé par les retours positifs, il prend alors l’habitude de commenter les rencontres avec son style brut et son langage fleuri. Jusqu’à se faire repérer par le PSG, qui lui confie la gestion de son Snapchat lors des soirées européennes. Et le fait entrer en coulisses.

Mais la notoriété de Sabri s’envole réellement le soir de la remontada, en mars 2017, lorsqu’il apparaît en larmes au Camp Nou (6-1). Sa vidéo est vue par 1 million de personnes en 24 heures. De quoi l’installer comme un visage qui compte sur les réseaux. Avec un défi: ne pas se censurer malgré ses rapports privilégiés avec le club. De ce point de vue-là, seul Thiago Silva lui a fait savoir qu’il n’apprécierait pas ses critiques jugées trop vulgaires. Pas de quoi freiner l’ascension de Sabri Parisien ou Rien, qui a sorti un morceau de rap éponyme l’an passé, avant d’être cité dans le dernier album de Rohff (Grand Monsieur). Déçu par les débuts de Lionel Messi, il espère désormais que Kylian Mbappé va prolonger son aventure dans le club de sa région. En attendant la possible arrivée de Paul Pogba l’été prochain, qu’il évoque avec un petit sourire en coin…

