Double Contact - Shotas: "Mbappé doit rester au PSG, je ne veux rien savoir"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Cauchemars et rêves", on a rencontré Shotas. Le rappeur du Seven Binks nous parle du rendement de Kylian Mbappé, de l’aura de Sadio Mané et de sa fascination pour Lionel Messi.

La nostalgie n’est pas réservée aux anciens. Shotas le rappelle au moment de décrire sa passion pour le ballon rond. Même s’il n’a que 21 ans, le rappeur d’Évry regrette déjà la décennie passée. Celle du Manchester United flamboyant, emmené par Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ou Carlos Tevez. C’est ce qu’il nous explique lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Cauchemars et rêves" (disponible depuis le 10 décembre).

Le pote d’enfance de Koba LaD, avec qui il a grandi dans le quartier du Parc aux lièvres, soutient logiquement le PSG. Le club de sa région. Encore plus depuis l’été dernier et l’arrivée inattendue de Lionel Messi. Un rêve éveillé pour le punchliner du Bat. 7, qui suit La Pulga depuis ses débuts au FC Barcelone. Il était même supporter du club catalan il y a quelques années, lorsque le génie argentin était au sommet de son art.

Derrière le Sénégal de Mané à la CAN

Désormais, il peut se concentrer pleinement sur Paris. Avec l’envie de conserver Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison. L’artiste du 91 espère que la qualité de l’effectif retiendra l’attaquant des Bleus, courtisé par le Real Madrid. Il aimerait d’ailleurs lui associer Paul Pogba ou N’Golo Kanté la saison prochaine au Parc des Princes.

Pour densifier un entrejeu où il apprécie tout de même Idrissa Gueye. D’origine sénégalaise, il s’apprête d’ailleurs à vibrer dans les prochaines semaines en regardant la CAN 2022. Avec un regard particulier pour Sadio Mané, la star des Lions de la Teranga...

>> Découvrez tous les entretiens "Double Contact" en cliquant ici