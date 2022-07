Double Contact - Soolking: "Dans les stades algériens, c’est la folie"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Sans visa", on a rencontré Soolking. Le chanteur algérien nous parle de son soutien à l’AC Milan, de ses connexions avec les Fennecs et de son admiration pour Kylian Mbappé.

Les Rossoneri du stade Omar-Hamadi. A près de 1.000km au sud de la Lombardie, l’USMA arbore le même maillot rayé noir et rouge que l’AC Milan. Et le club d’Alger cultive sa ressemblance avec son homologue de Serie A. Résultat: beaucoup de ses supporters apprécient également le Milan. C’est le cas de Soolking. Né à El Hammamet, au nord-ouest de la capitale algérienne, le chanteur de 32 ans soutient les deux équipes, séparées par la Méditerranée.

"Ils ont les mêmes couleurs. Milano et l’USMA, c’est un peu le même esprit. Il y a même des chants où ils disent: ‘l’USMA Milano’", nous explique-t-il lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son nouveau projet "Sans visa" (disponible depuis fin mai).

"Dans ma musique, je m’inspire des chants de stade"

Bercé par les exploits de Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Kaka ou Andreï Shevchenko, l’artiste maghrébin est ravi par le retour au sommet de la bande à Zlatan Ibrahimovic, vainqueur du dernier Scudetto. Avec une pensée spéciale pour Ismaël Bennacer, son compatriote, qui l’a invité à venir le voir en Italie. En attendant de pouvoir découvrir San Siro (la pandémie l’en a empêché jusqu’ici), Soolking décrit avec passion la ferveur qui enveloppe les gradins du bled.

"Là-bas, c’est la folie! Il y a des gens qui sont venus dans les stades en Algérie, ils n’étaient pas prêts. Je te jure, c’est une dinguerie. Carrément, les groupes de supporters font des albums maintenant en Algérie. Il y en a qui sont de vraies stars (…) Dans ma musique, je me suis presque tout le temps inspiré des chants de stade. Dans ‘Milano’, dans ‘Guérilla’, même dans mon nouvel album, je m’inspire beaucoup de ça", confesse l’homme aux plus de 2 milliards de vues sur YouTube.

"Belaïli, il est incroyable ce mec"

Déçu que les Fennecs ne se soient pas qualifiés pour la Coupe du monde 2022, Soolking garde un souvenir émerveillé du sacre à la CAN 2019. Il a suivi la finale victorieuse face au Sénégal (1-0) dans un hôtel de Montpellier, où il se produisait ce jour-là. "C’est un sentiment incroyable. C’est magnifique. En plus, la compétition n’avait pas lieu en Algérie (elle s'est déroulée en Égypte, ndlr). On l’a gagnée à l’extérieur, c’est là que tu vois que c’était vraiment une équipe de ouf."

Marqué par le fameux coup-franc de Mahrez lors de la demi-finale contre le Nigeria, Abderrouf (son vrai prénom) retient également les prouesses de Youcef Belaïli au pays des Pharaons: "Il est incroyable ce mec, il sort de nulle part. Nous, on le connaît parce qu’il jouait à l’USMA d’Alger. Mais quand il arrive en sélection nationale et qu’il te fait des performances comme ça en pleine coupe d’Afrique, les gens sont choqués."

"Mbappé, viens au Milan AC, n’aie pas peur"

Confiant pour l’équipe de France, Soolking imagine les Bleus briller en fin d’année au Qatar. Avec une préférence pour Kylian Mbappé: "Il est trop chaud. C’est trop grave. Il est spectaculaire: vitesse, technique, puissance, intelligence. Il a tout. Lui ça va être comme Messi et CR7, il prend ce chemin-là. Il a déjà gagné un Mondial. Il va gagner une Champions League pour sûr, il va battre des records, il va gagner le Ballon d’or. En tout cas, c’est ce qu’on espère pour lui."

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l’attaquant du PSG a récemment expliqué avoir une "connexion spéciale" avec l’AC Milan, à cause d’une nourrice italienne, supportrice des Rossoneri, qui le gardait dans sa jeunesse. De quoi enflammer Sookling. "Mbappé, si tu décides de venir un jour au Milan AC, sache que je t’inviterai à tous mes shows et toutes mes tournées, gratuitement. Tu ne payes pas, tu ramènes toute ta famille, c’est pour moi. Je régale. Et je prendrai une loge au stade. On est ensemble. Viens, n’aie pas peur", conclut-il avec le sourire.

