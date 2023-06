Double Contact: "Une ambiance de feu", on était au "Merguez Tunning Show" des Vilebrequin

RMC Sport s’est rendu sur le circuit de Nevers-Magny-Cours, dimanche dans la Nièvre, pour assister au "Merguez Tunning Show". Un événement de sport automobile aux allures de festival, organisé par les youtubeurs de Vilebrequin. Avec leur célèbre Multipla de 1.300 chevaux en star de la journée. Épisode Double Contact collector.

Un déferlement de "loulous". Près de 50.000 personnes ont investi le circuit de Nevers-Magny-Cours, dimanche dans la Nièvre, afin de participer au "Merguez Tunning Show". Un rassemblement autour du sport automobile organisé par les Vilebrequin, Sylvain Lévy et Pierre Chabrier, qui cumulent plus de 2 millions d’abonnés sur YouTube. A mi-chemin entre un festival de musique, une course de voitures et une grande fête foraine, l’événement a rencontré un énorme succès, avec des places vendues en quelques heures et des embouteillages impressionnants pour accéder au site.

Tracteurs-tondeuses, simulateur de conduite et pêche au canard

"On ne réalise pas vraiment. Quand on voit tous ces gens, on ne se rend pas compte. Il y a trop de têtes partout, mais on est évidemment super contents", témoigne Pierre. "Je pense que ça fait du bien aux gens de se dire: ‘Aujourd’hui, je vais à un barbecue géant et je vais voir des voitures tuning’, complète Sylvain, qui ne cache pas une certaine fatigue accumulée lors de la préparation: "Au final, c’est comme lors d’un mariage, ce sont les gens qui organisent qui en profitent le moins."

Les Vilebrequin © RMC Sport

Autour du circuit qui a accueilli des Grand Prix de Formule 1 entre 1991 et 2008 (avec notamment huit victoires de Michael Schumacher), de nombreuses activités ont été mises en place pour les fidèles des Vilebrequin. Entre sensations, apprentissage et autodérision. Tracteurs-tondeuses, karting, auto-tamponneuses, simulateur de conduite, casse de véhicules, baptême d’hélicoptère mais aussi un laser game, une pêche au canard de 650m2, un salon de tatouage ou une grande roue de 32m surplombant la piste. Le tout sous un soleil estival, rythmé par une série de concerts, conclue avec le rappeur Lorenzo.

Le 1000tipla ovationné par la foule

Mais la vraie star de la journée, c’était le célèbre 1000tipla. Une voiture expérimentale imaginée par Sylvain et Pierre. Les deux amis ont lancé en 2020 une cagnotte afin de financer sa création et ils ont récolté… plus d’un million d’euros! De quoi réaliser un bolide complètement dingue en assemblant un Multipla et une Corvette, avec plus de 1.300 chevaux sous le capot. En bonus, ils ont monté le Merguez Tuning Show pour que leur communauté puisse venir l’admirer. Tout au long de la journée, la "fusée" rouge aux bandes blanches et noires a tourné sur le circuit au milieu d’autres voitures de courses (et même d’un bus de touristes), dans un brouhaha assourdissant. En transportant certains chanceux tirés au sort parmi les spectateurs.

Chacune de ses apparitions a été salué par une belle ovation, avec des mains levées dans les gradins, des téléphones brandis et des "1000tipla, 1000tipla", repris en chœur. "Je savais qu’elle suscitait un gros engouement, mais là c’est de la folie, confie le pilote Julien Gilbert, chargé de la dompter en piste. Il y a une ambiance de feu. Quand on passe devant les tribunes avec la voiture, on entend tout le public qui hurle. C’est vraiment exceptionnel (…) La première personne qui est montée ce matin pleurait dans la voiture. Il m’a dit qu’il venait de Marseille et que le déplacement en valait plus que la peine. Je le voyais pleurer dans son casque, c’était vraiment émouvant."

Le 1000tipla des Vilbrequin © RMC Sport

"Dès qu'on accélère, il y a tout qui patine"

Conscient d’avoir une vedette entre les mains (estimée à près de 400.000 euros), Julien a pris quelques précautions au volant, bien briefé par Sylvain et Pierre. Mais il a tout de même atteint sans trop forcer les 260km/h en ligne droite: "Il y a beaucoup de puissance et c’est ce qu’il y a de plus difficile à gérer. Dès qu’on accélère un peu fort, il y a tout qui patine. Ça burne de partout. Il faut être hyper concentré parce qu’il y a quand même des risques. C’est un truc de débile, c’est à leur image (rires)."

"Il y a deux ans de travail dessus, nous a précisé William Laurette, le gérant de W-Autosport, qui a dirigé les opérations. La voiture a été faite entièrement sur mesure. On est parti d’un châssis et d’un moteur de Corvette, on a coupé le Multipla et on a assemblé les deux voitures ensemble. C’est parti d’une blague et on a fini par faire quelque chose d’assez sympa, même si elle est très dure à conduire."

"On peut taper les 300km/h avec"

Les Vilebrequin, eux, sont sous le charme de leur invraisemblable Multipla, qu’Emmanuel Macron est venu admirer au Mondial de l’Auto en octobre dernier à Paris et qu’il a fallu refroidir à l’aide de ventilateurs à chacun de ses retours au garage. "Il va vraiment très très vite et tes oreilles s’en souviennent après. On a un manège de parc d’attractions sous le pied droit. C’est les mêmes accélérations, illustre Sylvain. Je pense qu’on peut taper facile les 300km/h avec, il faut juste de la place. C’est un Multipla et il n’est pas fait pour ça à la base. Mais on y arrivera quand même. Après, plus de 350km/h, ça risque d’être dur…"

En attendant, les youtubeurs (qui vont prochainement présenter l'émission Top Gear France sur RMC Découverte et Amazon Prime) vont maintenant se préparer à disputer le Grand Prix Explorer 2, organisé à l’initiative de Squeezie. La course est prévue le 9 septembre prochain sur le circuit Bugati du Mans. L’an passé, Sylvain Lévy a remporté la première édition. Il va donc remettre sa couronne en jeu dans la Sarthe. "Je vais essayer de gagner à nouveau, ça va batailler je pense, mais laissez-moi trois mois pour dormir avant", conclut-il dans un sourire.

