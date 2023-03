Double Contact - Vegedream: "Je n’ai vraiment pas kiffé le chambrage des Argentins"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son morceau "Merci les Bleus", en hommage au parcours de l’équipe de France au Mondial 2022, on a rencontré Vegedream. Au menu: son couplet prévu pour Karim Benzema, la demande spéciale d’Eduardo Camavinga et le statut de Kylian Mbappé en sélection.

Il était en studio le 18 décembre 2022, avec un écran branché sur le match. Au cas où. Entre les tables de mixage, les câbles et les micros, Vegedream a assisté à la finale d’anthologie entre la France et l’Argentine à la Coupe du monde 2022 (3-3, 4 tab à 2). Prêt à ambiancer à nouveau l’Hexagone dans la foulée. Mais les Bleus ont finalement été battus au bout du suspense par la bande de Lionel Messi. De quoi refroidir celui qui a ramené la coupe à la maison avec les joueurs de Didier Deschamps en 2018. "Je ne voulais rien sortir du tout à la base, assure-t-il. Je me suis dit que 'Ramenez la coupe à la maison', c’est un truc qui arrive toutes les décennies. Il faut de la chance. Il faut vraiment que tout soit aligné, avec la victoire. En refaire un, c’était vraiment un risque."

Après la rencontre, Vegedream publie tout de même un court extrait en l’honneur de Dayot Upamecano, enregistré les jours précédents. Et il reçoit une vague de messages lui réclamant un morceau entier. Des personnalités importantes décrochent même leur téléphone. "Tout le monde me demandait de le faire. Griezmann m’envoyait des messages en me demandant de le sortir", se rappelle Vegedream. Face à cet engouement inattendu, il accepte, travaille avec son équipe et sort 'Merci les Bleus' le 28 décembre. Dix jours après la finale de Lusail.

"Mettre Griezmann en premier, c’était voulu"

"Je sentais l’attente. Ça a été l’un des morceaux les plus durs à enregistrer parce que je me disais: ‘Il faut que je fasse mieux’, confie l’artiste de 30 ans. Des joueurs comme Camavinga m’ont dit: ‘s’il te plait, mets-moi bien’. Ils savent très bien l’impact que ça a. Tu vas en club et tu entends ton nom. Il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment le foot mais à cause de la musique, ils connaissent les joueurs. C’est glorifiant."

Ce deuxième morceau sur les Bleus s’ouvre par Antoine Griezmann, l’un des joueurs dont Vegedream est le plus proche. Une manière de rattraper le coup après 2018. Alors qu’il enregistrait devant France-Croatie (4-2), il s’était contenté d’associer Grizou à "penalty" dans "Ramenez la coupe à la maison". "Oui, mettre Griezmann en premier, c’était voulu. Lui et moi on avait parlé. Je lui ai dit: ‘Si je refais un morceau, je te mets en premier, ne t’inquiètes même pas’. Il m’a dit: ‘Il y a intérêt’ (sourire)."

"Ça m'a piqué personnellement"

Vegedream avait également prévu un couplet pour Karim Benzema, qui a finalement quitté la sélection avant le début de la compétition au Qatar. "De base, oui. En plus, je voulais faire un vrai truc pour lui. Mais il n’a pas pu jouer au final. C’est vraiment dommage. J’aurais kiffé le voir jouer et soulever la Coupe du monde. Ça aurait été incroyable."

Le chanteur d’Orléans, supporter du PSG, a pu se consoler en voyant Kylian Mbappé éblouir à nouveau la planète au Moyen-Orient: "Il y a un joueur comme ça tous les cent ans. Il peut soulever une équipe à lui seul. C’est un phénomène. Dans les grands matchs, quand tu arrives à faire ça, tu es un grand joueur. Quand il a marqué son deuxième but en finale, un pote à moi s’est mis tout nu carrément! (rires) C’était trop. Il peut devenir le meilleur joueur de l’histoire des Bleus, sans hésitation."

Après leur triomphe, les Argentins ont d’ailleurs taclé sans retenue le crack de Bondy, qui a terminé meilleur buteur du tournoi (8). En manquant parfois d’élégance. "Tu peux chambrer mais il y a des trucs qu’il ne faut pas faire, peste Vegedream. Le gardien de l’Argentine (Emiliano Martinez), si on le voit, ce n’est pas sûr qu’il fasse la même chose (sourire). Je n’ai vraiment pas kiffé du tout. Ça m’a piqué personnellement. C’était petit. Je pense que nous, on aurait plus fêté notre victoire que chambré les Argentins".

