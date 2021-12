Double Contact - Zerr: "Pogba c’est mon cousin, il me conseille sur ma musique"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Alors qu’il commence à se faire un nom dans le monde de la musique, on a rencontré Zerr. L’artiste guinéen, qui vit en Belgique, est le cousin de Paul Pogba. La star de Manchester United a d’ailleurs introduit ses sons dans les vestiaires des Bleus.

Une sorte de mirage au cœur de l’été. Zerr n’oubliera jamais le 15 juillet 2018. Scotché devant la télévision, il a vu ce jour-là son cousin marquer en finale du Mondial. Au milieu de sa famille en transe. Une scène hallucinante pour le cousin de Paul Pogba, qui est né en Guinée mais réside depuis quelques années à Verviers, dans la partie wallonne de Belgique. A 2.500km de Moscou, il a vu les Bleus battre la Croatie (4-2) et grimper sur le toit du monde. A défaut d’avoir fait le déplacement en Russie, Zerr s’est rendu deux mois plus tard au Stade de France pour célébrer les héros tricolores. A commencer par Paul, qu’il a rejoint dans les vestiaires de Saint-Denis. L’occasion de prendre une photo avec la vraie Coupe du monde.

Un souvenir dont le jeune chanteur, qui s’est lancé il y a quelques temps dans la musique, parle avec des yeux brillants lorsqu’on le rencontre dans un salon de thé parisien (Le 12 Lounge). Moins âgé que les frères Pogba, Zerr est souvent venu à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) dans son enfance mais ses cousins étaient à l’époque en centre de formation. Il s’est finalement rapproché d’eux il y a une dizaine d’années lors de vacances communes en Guinée. Il a alors pu découvrir la joie de vivre de Paul, sa tchatche naturelle et son goût pour le chambrage.

Mathias et Florentin également au soutien

La star de Manchester United, qui partage sa passion pour le son, a ensuite introduit ses morceaux dans les vestiaires des Bleus. Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe ou Antoine Griezmann ont partagé sur les réseaux. De quoi offrir une belle visibilité à Zerr, qui est également branché avec Moise Kean, l’attaquant de la Juventus passé par le PSG. A l’aube de sa carrière d’interprète, Mathias Pogba (le cadet de la fratrie) l’a pris sous son aile en tant que producteur-manager. Florentin, lui, a fait une apparition dans son clip "Pogdance", sorti l’an passé. Pour mieux afficher le soutien de toute la tribu.

