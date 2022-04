Double Contact - ZKR: "L’argent du Qatar est trop sale, tu ne peux rien faire avec"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Caméléon", on a rencontré ZKR. Le rappeur de Roubaix nous parle de son soutien au LOSC, de son admiration pour Benzema et des galères du PSG en Ligue des champions.

Il a connu la chute avant, le randori et les ceintures colorées. Durant une partie de sa jeunesse, ZKR a usé son kimono sur les tatamis des Hauts-de-France. Jusqu’à se faire une certaine réputation dans les dojos du Nord. Mais ses aptitudes au judo ne l’ont jamais détourné du ballon rond. A défaut d’être un artiste balle au pied, le rappeur de Roubaix fait partie de ceux qui courent, taclent et s’arrachent jusqu’au coup de sifflet final. La tête toujours haute et le regard intimidant. Sans être un fanatique, il soutient aujourd'hui le club voisin de Lille. Une quinzaine de kilomètres séparent les briques rouges de son quartier des portiques du stade Pierre-Mauroy.

Un court trajet que Zacharya (son vrai prénom) effectue de temps en temps pour donner de la force au LOSC. Comme tout le peuple rouge, il a vibré pour le titre des joueurs de Christophe Galtier l’an passé. "J’étais super content pour eux. Ils ont cassé la chaîne du PSG, c’est incroyable de le faire, surtout qu’ils n’avaient pas la meilleure équipe du championnat", nous confie-il lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Caméléon" (disponible depuis le 4 mars).

"Benzema est un n°9 pas égoïste"

Nostalgique des crochets fulgurants d’Eden Hazard, le punchliner du 59 recruterait Karim Benzema chez les Dogues s’il en avait le pouvoir. "Même si je pense qu’il choisirait Lyon, c’est compréhensible, mais ça tuerait de l’avoir à Lille, sourit-il. Il est aussi fort avec sa tête que ses pieds. C’est un n°9 pas égoïste. C’est rare. Les gens ne pensent qu’à marquer des buts. Lui, il peut te faire la passe. Dans n'importe quel milieu, c'est dur de rester au top. Encore plus dans le foot, surtout dans un grand club. Franchement, respect!"

Souvent de passage dans la capitale, ZKR suit également de près l’évolution du PSG. Et ses galères en Ligue des champions ne le surprennent pas tellement: "L’argent du Qatar est trop sale, tu ne peux rien faire avec. C’est dommage. Je suis souvent à Paris, j’ai beaucoup de potes qui supportent le PSG. Pour eux, j’aimerais bien qu’ils la gagnent. Comme ça, quand ils se charrient avec les Marseillais, ils en ont une chacun! Mais il faut qu’ils changent de politique, c’est sûr. Quand tu regardes leurs matchs, à part sur certains moments, on dirait qu’il n’y a pas d’âme."

De gros espoirs pour Saliba

D’origine marocaine et tunisienne, il pousse aussi derrière ses deux pays d’origine. Sans oublier les Bleus, bien sûr. Avec un œil bienveillant sur l'éclosion de William Saliba. Le défenseur de l’OM, récemment appelé à Clairefontaine, est originaire du même quartier de Bondy que DJ Bellek, l’un de ses beatmakers. "Il m’avait déjà parlé de lui à l’ancienne. Je pense que c’est l’un des futurs défenseurs de l’équipe de France. Il a la dégaine, la taille et la puissance pour", estime celui qui est également connecté à Mehdi Benatia, Hannibal Mejbri ou Jonathan Ikoné.

