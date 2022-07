Et si vous deveniez le nouveau streameur ou la nouvelle streameuse de RMC Sport sur Twitch?

Qui deviendra le prochain streameur ou la prochaine streameuse de RMC Sport sur Twitch? Nous recherchons quelqu'un pour renforcer le dispositif mis en place sur la plateforme. Pour postuler, c'est par ici.

RMC Sport recherche, dans le cadre de son développement numérique qui est en pleine croissance, un.e streameur.euse pour la marque RMC Sport.

Depuis plusieurs mois, RMC Sport a lancé sa chaîne en partenariat avec Twitch:

👉 bit.ly/3Kj5zol



En complément idéal de ses chaînes TV premium, RMC Sport est devenu le premier média français à diffuser chaque semaine sur Twitch, des événements de football et de MMA, ainsi qu'une quotidienne de sport en streaming.



La chaîne Twitch RMC Sport, ce sont deux rendez-vous:

➡️ Retransmission de +50 événements sportifs par an :

Des matchs de Ligue Europa, de Ligue Europa Conférence, de la Liga portugaise et des combats de MMA.



➡️ Le 7/7, la nouvelle quotidienne 100% sport:

Le premier stream sport quotidien sur Twitch qui mêle actualité, débats, invités, interviews... tous les jours de 15h à 20h.

Animé par Lemuel Dufez et Sacha Allix.

Pour plus de détails 👉 bit.ly/3v3gPi2

Missions :

Au sein de la rédaction RMC Sport et de l'équipe dédiée au stream de la chaîne RMC Sport sur la plateforme Twitch, vos principales missions seront les suivantes, sur l'émission quotidienne "le 7/7" qui traite de tous les sports:

- Co-Ecriture du stream

- Co-Présentation du stream

- Réalisation du stream

- Réactivité à l'actualité

- Diffusion des contenus RMC et RMC Sport

Profil :

Enorme fan de sport, doté.e d'une grosse culture football et omnisport, vous êtes perfusé.e à l'actualité sportive. Vous avez déjà utilisé et vous consommez la plateforme Twitch. Vous êtes un utilisateur.rice avisé.e des réseaux sociaux (Instagram/Twitter/TikTok/Facebook). Vous aimez le direct et l'échange sur les thèmes sportifs.

Rigoureux.se, très à l'aise avec l'outil informatique et proactif.ve, vous avez de bonnes capacités d'organisation et d'adaptation, ainsi qu'un très bon relationnel.

>>> Les candidatures sont à adresser à cette adresse mail, à l'attention de Laurent Salvaudon: lsalvaudon@rmcsport.fr