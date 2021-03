Les ambitions de Tony Parker pour son écurie de chevaux de course Infinity Nine Horses

Après avoir fait une entrée réussie dans le monde des courses hippiques l’été dernier, Tony Parker est désormais propriétaire de l’écurie de chevaux de course Infinity Nine Horses et a pour objectif d’aider à populariser les courses en France auprès du grand public.

Passionné par le milieu des courses hippiques depuis son enfance et ayant toujours rêvé de manager sa propre écurie, Tony Parker se lance dans les courses hippiques en 2020 et connaît les joies du succès dès sa première course en tant que propriétaire grâce à la pouliche Best Win. L’ancien basketteur décide ensuite rapidement de structurer son écurie en mode « projet » et se rapproche de Clément Troprès, Directeur Exécutif de Sport&Co et ex-Directeur Marketing de la Ligue Nationale de Basket. Les deux associés ont un objectif commun : partager la passion des courses au plus grand nombre. Tony Parker se sert alors de la puissance de ses réseaux sociaux pour imaginer le nom de son écurie. Il met ainsi en ligne un sondage sur son compte Instagram avec plusieurs propositions de noms. Infinity Nine Horses naît alors le 9 décembre 2020.

Tony Parker : « Je vais essayer à mon petit niveau de populariser les courses en France qui me procurent des sensations uniques »

Infinity Nine Horses repose sur trois univers : les courses de galop, l’élevage et la formation. Inscrit dans la durée, ce projet a pour objectif d’aider à populariser les courses auprès du grand public. Dans le communiqué de presse envoyé ce jeudi 18 mars, Tony Parker, propriétaire d’Infinity Nine Horses a déclaré : « Je suis tellement excité à l’idée de démarrer ce projet dans les courses de galop. En seulement 6 mois dans l’univers, j’ai rencontré des personnes passionnantes que ce soit au Haras des Sablonnets, à France Galop,au PMU, chez les jockeys et entraîneurs... J’ai toujours voulu rendre à la France ce qu’elle m’avait apporté lors de mes différents projets. Je vais essayer à mon petit niveau de populariser les courses en France qui me procurent des sensations uniques. Le projet, que nous développons avec Clément, repose sur des bases solides. Ambition, patience et détermination seront nos leitmotivs. »

Infinity Nine Horses démarre sa saison 2021

Les couleurs de la casaque de l’écurie Infinity Nine Horses sont blanches et noires comme celle de l’équipe de basket des Spurs de San Antonio, où Tony Parker a évolué durant dix-sept saisons et avec laquelle il a remporté quatre titres de champion de NBA. Trois chevaux font partie de l’écurie Infinity Nine Horses : Best Win, Best Sixteen et Bestaline. Best Win, âgée de 4 ans, effectuera sa rentrée ce vendredi 19 mars sur l’hippodrome de Fontainebleau, alors que Best Sixteen, âgé de 2 ans, fera ses débuts en compétition ce samedi 20 mars sur l’hippodrome de Lyon-Parilly.