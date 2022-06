Les pronos hippiques du jeudi 23 juin 2022

Le Quinté+ du jeudi 23 juin est programmé sur l’hippodrome de Chantilly dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 23 JUIN

Dimitri Blanleuil

11 Scottish Anthem (FAVORI)

Il vient de faire impression dans la course de référence. Avec un bon parcours, il ne devrait pas être loin de la vérité.

10 J'acclame (OUTSIDER)

Elle vient de gagner facilement mais devra partir avec le 16 à l'extérieur. Si elle voyage bien, elle peut surprendre.

Lionel Charbonnier

14 Yes For Ever

Lionel Charbonnier apprécie le 14 Yes For Ever qui s'est bien défendue dans le quinté de référence.

LE PARI DU JOUR

Réunion 4 (Rouen-Mauquenchy) - Course 5 : 14 In Petto

Il trouve un très bel engagement dans cette épreuve. On fonce !

LE PARI DE FOLIE

Réunion 4 (Rouen-Mauquenchy) - Course 6 : 15 Hirondelle d'Avèze

Elle n'a pas une grande marge mais elle sait finir ses courses. Pour une place.