PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 12 mai - Liga

Notre pronostic : Villarreal ne perd pas à Vallecano et les deux équipes marquent (2.10)

Défaite interdite pour le Sous-Marin jaune. Malgré un magnifique parcours en Ligue des Champions, Villarreal pourrait ne pas se qualifier en Coupe d'Europe cette saison. Actuellement septième au classement, ce match en retard pourrait bien lui permettre de sécuriser quasi-définitivement sa place en Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Les joueurs d'Unai Emery vont donc devoir de remettre la tête à l'endroit après n'avoir pris qu'un point sur les deux dernières rencontres de championnat. S'ils sont en difficulté à l'extérieur, nous pouvons en dire autant, si ce n'est plus, du Rayo Vallecano à domicile. En effet, les joueurs d'Andoni Iraola n'ont connu le succès qu'une seule fois dans leur antre en 2022 pour dix matches disputés. Ils n'ont d'ailleurs plus gagné à domicile depuis début février. C'est pourquoi je miserais sur Villarreal qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.10)

Pariez sur Rayo Vallecano - Villarreal ici !

L'autre option :

Arsenal marque au moins deux buts à Tottenham (2.50)

Cote totale des deux paris à l'extérieur : 5.25