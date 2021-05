PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Rolland Courbis du 18 mai Premier League - Angleterre

Mon pronostic : Leicester ne perd pas à Chelsea (1.98) !

Trois jours après leur affrontement en finale de la FA Cup, Chelsea et Leicester se retrouvent pour un match décisif en vue de la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine ! Les Foxes ont 2 points d'avance sur leur adversaire du jour et 3 sur Liverpool qui est 5e et qui pourrait bien profiter de cette rencontre pour s'inviter dans le Big Four. Moralement l'avantage est pour les hommes de Brendan Rodgers qui se sont imposés à deux reprises, lors de la finale et au match aller sans encaisser le moindre but. La pression sera sur Chelsea qui joue gros sur cette fin de saison ! C'est pour cela que je ne vois pas Leicester perdre et c'est ce que je vous conseille de parier (1.98).

